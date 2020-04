Dr J, Andre Iguodala, Billy Cunningham

Sans basket-ball à regarder, disséquer ou analyser en ce moment, nous continuons avec notre petit jeu de départ un, de banc un, de coupe un sous la forme des 76ers de Philadelphie. Le jeu est simple et c’est de choisir parmi trois gars que vous voulez commencer, mettre hors jeu ou couper et l’ère dans laquelle ils sont obligés de jouer est l’ère d’aujourd’hui.

Après avoir regardé les gardes de point et les gardes de tir de l’histoire des Sixers, nous passons maintenant aux petits attaquants de l’histoire des Sixers. Les concurrents de dimanche sont Julius «Dr. J ”Erving, Andre Iguodala et Billy Cunningham qui sont trois des meilleurs au poste de l’histoire de la franchise.

Alors, allons-y avec nos choix.

Début: Julius Erving

C’est le choix facile hors du groupe. Erving pouvait vraiment jouer à n’importe quelle époque avec son athlétisme d’élite et sa capacité de sauter là où il n’aurait aucun problème avec les athlètes du jeu d’aujourd’hui. C’est un gars qui a en moyenne 22,0 points et 6,7 rebonds tout en jetant les Sixers sur ses épaules à plusieurs reprises. Il était une superstar légitime dans cette ligue et il est, franchement, le meilleur joueur de l’histoire des Sixers.

Banc: Andre Iguodala

Ce fut une décision difficile. Dans l’ensemble, Billy Cunningham est probablement un meilleur joueur et a eu plus d’impact, mais pour l’ère d’aujourd’hui, Iguodala est le meilleur choix à garder. Il est un couteau suisse car il est capable de faire tant de choses différentes sur le terrain de basket tout en étant un solide défenseur et un joueur offensif. Ce serait une belle pièce à avoir sur le banc.

Coupe: Billy Cunningham

Donc, malheureusement, cela signifie que nous devons couper Cunningham. Il était un joueur formidable dans l’histoire de la franchise, aidant les Sixers à remporter le titre de 1967, mais les athlètes d’aujourd’hui tourneraient probablement autour de lui. Cela ne signifie pas qu’il est un mauvais joueur et que son statut dans l’histoire de la franchise est entaché, mais c’est une question de préférence ici.

.