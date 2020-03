Draft NBA: Deni Avdija, le nouveau Luka Doncic?

Il y a quelques années, on parlait en Europe de Deni Avdija comme le nouveau Luka Doncic pour sa capacité à créer ses propres coups et pour son impact sur le jeu de son équipe. Deux ans plus tard, ces comparaisons ont disparu, mais le jeune joueur israélien s’est taillé une place dans l’élite du Maccabi et il est aujourd’hui l’un des joueurs internationaux les plus appréciés pour la saison à venir. Projet NBA.

En fait, l’intérêt que Cavaliers de Cleveland, par exemple. Pour le moment, le prestigieux site NBADRAFT.net le place au numéro 8 du prochain draft et presque tous les sites spécialisés s’accordent pour dire qu’il terminera dans le top 10. Cela devra être vu, mais il ne fait aucun doute que le jeune talent israélien a suscité l’intérêt de la meilleure ligue de basket-ball du monde.

Après avoir obtenu une place dans la rotation Maccabi cette année en Euroligue, il est considéré par les experts américains comme le meilleur joueur européen de sa génération (né en 2001). Capable de jouer la garde, l’attaquant et même 4, il n’a aucun problème à manipuler le ballon. Il a la capacité de jouer dans n’importe quelle position extérieure et de créer ses propres plans. Il est très bon passeur en pick and roll et a une très bonne vision du jeu. De plus, il n’est pas un mauvais joueur défensif.

Toutes ces caractéristiques font d’Avdija un joueur très appétissant lors du prochain repêchage. Nous verrons quelle position il finira par occuper et quel impact il pourra avoir dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.

.