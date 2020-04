Draft NBA: Les quatre meilleurs SG de la portée 2020

Bien que l’évaluation des talents pour le projet soit plus difficile que jamais, ce que certains prospects qui se sont inscrits pour cette année ont montré nous fait penser que la qualité et le potentiel sont là. Dans la position d’escorte, précisément, peut être le premier choix du projet et d’autres talents très intéressants. Raphielle Johnson de Rotphorld a mentionné qui pour lui sont les quatre premiers «2» de la portée.

Anthony Edwards (Géorgie): Peut-être l’une des meilleures perspectives sportives du prochain projet, Edwards s’est beaucoup démarqué en Géorgie et vise à être le premier choix appelé par Adam Silver. En moyenne 19,1 points et 5,2 rebonds, Edwards est un grand marqueur, avec une grande explosivité et beaucoup de talent, qui doit améliorer sa prise de décision pour être une superstar.

Aaron Nesmith (Vanderbilt): Bien qu’il n’ait joué que 14 matchs cette année en raison d’une blessure, Nesmith pourrait surprendre et partir beaucoup plus tôt que prévu, car son efficacité et sa létalité au lancement (51% TC, 52% T3) marquaient environ 23 points par match. . Si vous ajoutez à cela sa taille (1,98) et sa capacité à défendre différentes positions, nous sommes en présence d’un joueur intéressant avec beaucoup de potentiel devant lui.

RJ Hampton (disjoncteurs NZ): Étant un top potentiel sortant de son université, Hampton a décidé de suivre LaMelo Ball et de tenter sa chance en dehors des États-Unis. Cependant, des blessures et des incohérences l’ont poussé à sortir du top-10. Malgré cela, il est l’un des joueurs ayant le plus de potentiel dans l’ensemble du repêchage en raison de sa taille, de sa maniabilité et de sa capacité à s’améliorer, bien qu’il soit toujours très vert. S’il tombe au bon endroit, il peut s’agir d’un vol.

Devin Vassell (État de Floride): Vassell a évolué remarquablement en son temps à Florida State et est devenu une perspective très intéressante pour le milieu du premier tour, car sa capacité défensive s’accompagne d’une grande amélioration de son tir longue distance (41,5% en triples). ). Cela peut être un excellent ajout pour une équipe rivale.

