DraftExpress nomme les Warriors comme les meilleurs joueurs de LaMelo Ball pour le NBA Draft

Aucune équipe n’a été liée à LaMelo Ball plus dans le prochain repêchage de la NBA 2020 que les Golden State Warriors. Alors que l’équipe devrait avoir les meilleures cotes au tirage au sort, les Warriors ont certainement fait preuve de diligence raisonnable sur Ball.

Bien que la correspondance soit intéressante entre le meneur de haut niveau du repêchage et une équipe avec une paire de futurs gardes du Temple de la renommée dans la zone arrière, DraftExpress voit en fait les deux comme un match parfait.

Dans leur dernier projet de simulation, Jonathan Givony et Mike Schmitz ont choisi la perspective avec le meilleur ajustement pour chaque équipe ainsi que leur sélection de projet de simulation. Pour les Warriors à la première place, malgré les moqueries d’Anthony Edwards, ils ont noté que Ball était le meilleur ajustement avec l’explication suivante:

Mais Ball est la forme la plus intrigante ici. Les Warriors veulent jouer vite, et il n’y a pas de meilleur allumeur à ciel ouvert dans cette culture que LaMelo. Ball poussant la pause avec deux des plus grands tireurs de tous les temps remplissant les couloirs ferait une télévision à voir absolument. Dans une infraction qui se développe à partir de lectures instinctives, sa création de jeu brillera, tant qu’il est prêt à modifier son style de jeu parfois déclencheur.

Ball serait certainement un excellent ajout à l’offensive des Warriors dans une bulle, mais il présenterait autant de complications que de points positifs. Défensivement, une formation avec Klay Thompson, Steph Curry et Ball ferait fuir des points à un rythme élevé. Ball a un long chemin à parcourir défensivement tandis que Curry lui-même a déjà du mal à cette extrémité du terrain également. Cacher deux joueurs défensivement est impossible dans la NBA moderne.

Offensivement, alors que Ball excellerait dans une infraction basée sur les lectures et les passes, il est également un joueur qui a toujours eu besoin du ballon dans ses mains pour être le plus efficace. Ce serait un autre ajustement important de retirer le ballon de ses mains pendant de longues périodes tout en s’attendant à ce que son niveau de contribution reste élevé.

Mais s’il y a une franchise qui peut le comprendre, c’est Golden State. L’équipe a conçu une dynastie presque entièrement grâce au repêchage et a acquis la réputation d’être l’une des meilleures équipes de la ligue à développer des talents. Ball pourrait être l’un des prochains joueurs à les rejoindre.

