Draymond Green absent mardi, Steph Curry douteux

La réunion sur le terrain entre Stephen Curry et Draymond Green devra attendre un peu plus longtemps. Curry a raté 59 matchs cette saison avec une blessure à la main et une maladie. Cependant, quand il a finalement fait son retour tant attendu, Green a pris la place de Curry sur le rapport de blessure.

L’ancien joueur défensif de l’année manquera son sixième match consécutif mardi soir contre les Los Angeles Clippers en raison d’une douleur au genou.

Après avoir été expulsé contre les Lakers de Los Angeles, Green n’a joué qu’en 10 minutes sur les huit derniers matchs de Golden State. Avant de manquer du temps avec une douleur au genou, Green a raté deux matchs avec une contusion pelvienne.

Sans Green contre les Clippers, les Warriors compteront sur Marquese Chriss et Dragan Bender en première zone. La recrue Eric Paschall devrait faire la queue pendant de lourdes minutes après avoir marqué 20 points ou plus dans trois des cinq derniers matchs.

Après avoir raté quatre mois avec une main gauche cassée, Curry a fait son retour contre les Raptors de Toronto, mais a immédiatement frappé le rapport de blessure au prochain match. Curry a été exclu contre les 76ers de Philadelphie avec la grippe. Curry a raté la pratique récente de Golden State avec la même maladie et est répertorié comme douteux contre les Clippers.

Sans Curry, Damion Lee a récolté 24 points pour mener les Warriors à la victoire contre les Sixers. Si le All-Star à six reprises de Golden State ne peut pas affronter les Clippers – Lee, avec Jordan Poole et Mychal Mulder, recevra la majorité des minutes dans la zone arrière de Steve Kerr.

