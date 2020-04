Draymond Green dit que le contrat de Kevin Durant était «un éléphant dans la pièce»

Si le parcours des Golden State Warriors vers cinq finales consécutives de la NBA capture un documentaire, il y a de fortes chances que Kevin Durant soit un point focal convaincant dans le film. De son arrivée à sa sortie, Durant a été un personnage polarisant durant ses trois saisons dans la Bay Area.

Durant a aidé à amener deux championnats à Golden State, remportant les prix du meilleur joueur de la finale à chaque anneau. Cependant, sa dernière saison à Oakland s’est terminée d’une manière différente de celle commencée.

Les dix dernières minutes des All-Star avec les Warriors ont eu lieu lors du cinquième match de la finale contre les Raptors de Toronto. Durant a subi une blessure au tendon d’Achille en fin de saison au deuxième trimestre à Toronto. L’ancien joueur le plus utile est sorti en agence libre cet été et a quitté la Bay Area pour Brooklyn.

Tout au long de la saison 2018-19, la décision imminente de l’agence libre de Durant a plané sur les Warriors. Où il jouerait en 2019-2020 était une question cohérente.

Draymond Green a rejoint Maverick Carter et Paul Rivera sur “WRTS: The After Party”, pour une interview. L’ancien joueur défensif de l’année a parlé de la série documentaire «The Last Dance» et des similitudes entre la récente tournée de Golden State et les Bulls de l’ère jordanienne.

Green a crédité Phil Jackson d’avoir reconnu que 1997-1998 pourrait être la dernière manche des Bulls. Selon Green, il y avait un «éléphant dans la pièce» imminent dans Golden State en raison de l’incertitude avec les contrats des joueurs, en particulier la gestion par Durant de son libre agence imminente.

Via @interrompu sur Twitter:

Notre situation était un peu différente. Du point de vue des contrats avec les joueurs. Ce n’était pas nécessairement l’organisation. Par exemple, Kevin a pris seul le contrat d’un an, donc c’était un peu l’éléphant dans la pièce. Et bien que l’approche de Steve était comme “hé les gars, profitons de cette année parce que nous ne savons pas ce que l’année prochaine apportera”, vous avez le contrat de Kevin, vous avez le contrat de Klay. Et j’ai en quelque sorte été jeté dans ce contrat même si j’avais une autre année après cette année, qui était cette année. Et c’était donc une sorte d’éléphant dans la pièce. Et même si Steve aimerait en quelque sorte, “profitons simplement de cette année pour ce qu’elle est parce que nous ne savons pas ce que réserve l’année prochaine” – elle n’avait pas nécessairement le même poids. Parce que ce qui aurait dû se passer, c’est que Kevin est sorti et a dit “hé mec, comme ça est comme ça, faisons ça” ou, “ce n’est pas ça.” Vous savez ce que je dis? Mais vous ne pouvez pas simplement laisser l’éléphant dans la pièce. Parce que ce qui s’est passé était, la question nous est venue tous les jours. Chaque fois que nous parlions aux médias, Klay et moi-même étions interrogés sur notre contrat, et c’était strictement dû à Kevin. Parce que pendant que cela se passait, Klay disait: «Je veux être un guerrier pour toujours, comme je veux être ici, nous avons commencé cette chose – c’est là que je veux être.» Je dis: «Je veux être ici pour ma carrière, nous avons commencé ça, nous avons construit ça – je veux finir ma carrière ici avec les gars avec qui j’ai commencé. ” Et puis vous avez en quelque sorte eu Kevin, comme, ” je ne sais pas ce que je vais faire l’année prochaine », et cela n’a pas d’importance, mais cela importe parce que vous n’êtes pas la seule personne à répondre à cette question.

(AVERTISSEMENT: la vidéo contient un langage fort NSFW)

Jusqu’à ce que les Warriors obtiennent leur propre édition de «The Last Dance», il y aura toujours des questions concernant la saison qui s’est terminée avec les Warriors perdant la chance d’un triplé.

Après avoir signé un contrat d’agent libre avec les Brooklyn Nets, Durant se remet toujours de sa blessure en finale. Il devra attendre la saison 2020-21 pour retrouver Green et le reste de ses anciens coéquipiers de Golden State sur le terrain.

.