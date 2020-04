Draymond Green évoque le mythe de la NBA plus féroce des années 80-90

Les joueurs de nos jours ne sont que des amis. Ces jours-ci, les joueurs sont dans les mêmes camps et travaillent maintenant ensemble sur et hors du terrain. Ce ne sont que quelques-unes des plaintes qui ont été portées contre l’ère actuelle de la NBA, dirigée par LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. Mais le coéquipier de Curry, Draymond Green, qui est également représenté par Rich Paul de Klutch Sports, pense que l’histoire montre que certains de ces mythes sont faux.

Bien qu’il soit absolument certain que les joueurs ont aujourd’hui profité de la puissance financière croissante de la ligue, de nombreux atouts de la NBA restent, comme le montre le premier épisode de “The Last Dance”, un documentaire sur Michael Jordan qui a diffusé ce week-end sur ESPN. Dans le premier épisode, Jordan, connu du monde du basket-ball comme le plus grand compétiteur qu’il ait jamais vu, joue au golf entre les matchs éliminatoires avec le gardien des Boston Celtics Danny Ainge. Cela a frappé Draymond comme une partie hilarante de l’histoire, étant donné la réputation de Jordan et les projections souvent faites à l’époque de Draymond par des joueurs du passé et des fans qui ne l’ont pas lâchée.

Draymond était l’invité de l’émission After Party d’UNINTERRUPTED, qui a suivi “The Last Dance”.

Personne ne remet en question la compétitivité de la Jordanie, mais simplement parce que nous sommes plus conscients des amitiés que les joueurs de la NBA ont entre eux qui se font en compétition, cela ne signifie pas que c’est plus répandu maintenant qu’il ne l’a jamais été auparavant. Tout le monde est payé plus, oui. Mais ce n’est pas comme si tout le monde était plus amical maintenant juste à cause de l’argent.

