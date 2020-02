Draymond Green mêlées, est probable pour jeudi vs Lakers

Les Los Angeles Lakers entament jeudi un road trip de trois matchs qui les mènera dans la Bay Area et le grand sud, en commençant par une visite à San Francisco pour affronter les Golden State Warriors. LeBron James et les Lakers ont déjà affronté les Warriors à deux reprises cette saison, y compris plus tôt ce mois-ci le 8 février lors de ce qui était les débuts de Golden State d’Andrew Wiggins. Jeudi, les Warriors seront encore plus proches de leur effectif, alors qu’ils continuent d’attendre le retour du gardien de superstar Stephen Curry.

L’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green a joué mercredi et est considéré comme susceptible de jouer contre les Lakers jeudi, selon Anthony Slater de The Athletic.

Green a joué à la première rencontre de la saison régulière contre les Lakers à la mi-novembre, une victoire de 120-94 par les Lakers. Les Warriors ont affronté les Lakers beaucoup plus près le 8 février au Chase Center, même si les Lakers ont contrôlé une grande partie du match, remportant 125-120. Le match Lakers-Warriors de demain sera retransmis à l’échelle nationale sur TNT.

.