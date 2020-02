Draymond Green ratera son deuxième match consécutif

Alors que les nouvelles montent autour du retour imminent de Stephen Curry, un autre produit Golden State Warrior All-Star fait face à une blessure. Draymond Green a été exclu pour le deuxième match consécutif avec une contusion pelvienne.

Green manquera le match de rivalité des Warriors en Californie du Nord avec les Kings de Sacramento. Le produit de l’État du Michigan a raté les débuts de Zion Williamson au Chase Center avec la même blessure.

Le combat contre les Kings sera le 14e match des Verts qu’il a raté dans la saison 2019-20 en raison d’une blessure. L’ancien joueur défensif de l’année a raté des matchs avec des blessures au dos, aux doigts, au talon et à la cheville cette saison.

Selon Steve Kerr, Green devrait revenir d’une blessure contre les Lakers de Los Angeles jeudi.

Sans Green, la recrue Eric Paschall a commencé à l’attaquant de puissance pour Golden State et a récolté 13 points et cinq rebonds. Le nouveau membre des Warriors Dragan Bender a joué son premier match avec les Warriors et a joué 20 minutes avec Green out.

L’absence de Green ne facilitera pas les choses contre les Kings de Sacramento, espoirs des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest. Les Kings ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs, tandis que Golden State est sur une séquence de six défaites consécutives.

