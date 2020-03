Draymond Green réagit aux résultats positifs des stars du jazz

L’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green a eu de nombreuses batailles contre Rudy Gobert, Donovan Mitchell et le reste de l’Utah Jazz ces dernières saisons.

Green a découvert qu’il était navré d’apprendre que la paire de Jazz All-Stars avait été testée positive pour le redoutable coronavirus (COVID-19). Le test positif a finalement conduit à la suspension des matchs de la NBA.

“C’est fou”, a déclaré Green, selon Marcus Thompson III de l’Athletic. “C’est l’une de ces choses où il ne rentre pas à la maison avant qu’il ne rentre à la maison. Les choses qui se sont passées avec le Jazz, honnêtement, ont juste mis tout le monde en alerte. Vous pensez: «Ça ne m’arrivera pas. Ça ne m’arrivera pas. Cela ne peut pas m’arriver. Ensuite, cela arrive à quelqu’un dans votre même domaine. Quelqu’un avec qui vous jouez quatre fois par an – et vous jouez contre des joueurs contre lesquels il a joué. Pour être honnête, cela me fait penser à tous ceux qui pourraient être touchés et qui n’ont pas nécessairement les soins de santé ou les ressources nécessaires pour traverser cela. “

Toute l’équipe Jazz a été immédiatement mise en quarantaine après le diagnostic de Gobert. Toutes les équipes de la NBA qui ont affronté le Jazz au cours des 10 derniers jours ont également été invitées à se mettre en quarantaine. Ces équipes comprennent les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors.

Le Jazz avait encore de la chance que seul Mitchell soit sorti positif après avoir été à proximité de Gobert. 58 joueurs et personnels ont été testés après les résultats positifs de Gobert.

La NBA a déclaré qu’elle attendrait 30 jours et réévaluerait la situation tout en conseillant à tous les joueurs et à leurs familles de rester à l’intérieur autant que possible.