Draymond Green se fait huer par les fans de Cleveland Cavs: «J’adore ça»

Pendant un moment, la rivalité des Golden State Warriors avec les Cavaliers de Cleveland a été l’une des meilleures de la NBA. Les équipes se sont rencontrées quatre fois de suite en finale de la NBA, Golden State remportant trois bannières de championnat.

Maintenant, en 2020, l’équipe est radicalement différente de celles qui se sont battues profondément dans les séries éliminatoires. Pas LeBron James, pas Kevin Durant et les deux «Splash Brothers» sont aux prises avec des blessures à long terme. Cependant, il y a toujours du mauvais sang entre les fans des Cavaliers et un membre des Golden State Warriors.

Lors du premier voyage des Warriors à Cleveland en 2020, lorsque Draymond Green a été annoncé à la foule locale, il n’a pas exactement reçu un accueil chaleureux, en fait, c’était plutôt le contraire. La foule à domicile a hué Green lorsque son nom a été annoncé lors des alignements de départ de l’équipe à l’extérieur.

Lors des batailles de Golden State et de Cleveland en finale de la NBA, Green a joué 10 matchs dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, avec une moyenne de 10,6 points, 8,1 rebonds et 6,5 passes décisives par match.

Après le match, les journalistes ont demandé à Green ce qu’il pensait des huées de la foule locale.

J’adore ça – pour revenir ici et ils me huent encore, c’est comme l’homme, ce petit chapitre est terminé, mais quand ils me huent, ça me ramène en quelque sorte – ça vous remet dans cet état d’esprit et ce sentiment que vous était venu ici quand ces huées étaient vraiment justifiées – alors oui, c’était bien – c’était excitant.

Contre les Cavaliers 2019-2020, Green a joué comme s’il y avait un championnat en jeu, égalant son record de carrière pour les passes décisives avec 16, ajoutant huit points, sept rebonds, deux interceptions et deux blocs pour mener Golden State à une victoire de 131-115. à Cleveland.

.