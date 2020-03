Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la star défensive des Golden State Warriors Draymond Green signe un accord avec Converse pour devenir le premier athlète de haut niveau de la marque depuis Dwyane Wade, qui a quitté Converse pour signer avec l’équipe Jordan en 2009. Green est le troisième joueur des Warriors. pour avoir un accord d’approbation de chaussures, rejoignant Stephen Curry (Under Armour) et Klay Thompson (ANTA).

(Le swingman des Warriors Andrew Wiggins a été signé chez Adidas jusqu’en 2018)

Connu pour sa polyvalence défensive et sa capacité de jouer sur le terrain, ainsi que sa personnalité fougueuse (qui le voit recevoir de nombreuses techniques), le succès de Green fait de lui un excellent athlète pour aider à améliorer le profil de Converse. Jouer avec la meilleure équipe de la dernière décennie ne fait pas de mal non plus, les Warriors devraient reprendre leur chemin dominant la saison prochaine quand ils auront une équipe en pleine santé.

Comme le note Wojnarowski, Green avait déjà été signé avec Nike. Cela a vu le grand homme devenir le leader du Nike Hyperdunk Flyknit 2017.

Maintenant, Green aura l’occasion de prendre un plus grand projet, dans le spectacle rendu populaire par l’icône NBA Julius “Dr. J ”Erving.

La région de la baie attendra avec impatience les coups de pied personnalisés de Green.

