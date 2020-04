Draymond Green sonne sur Kevin Durant pour avoir été «éléphant dans la chambre»

La tension entre Kevin Durant et Draymond Green au cours de la dernière saison avec les Golden State Warriors était évidente. La raison pour laquelle cela semblait assez clair également – l’équipe ne savait pas si Durant restait.

Désormais membre des Brooklyn Nets, Durant n’est clairement pas resté avec les Warriors.

Après que Durant a signé avec les Nets, Green a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler de ses anciens coéquipiers. Cela ne le dérangeait pas non plus, déclarant à ESPN:

Il ne me devait pas de me le dire avant de le dire à tout le monde. Nous avons fait ce que nous devions faire. La chose que les gens oublient dans cette ligue est comme, c’est notre vie.

Mais il semble que Green ait eu un problème avec la façon dont Durant a laissé tous ses guerriers dans le noir au cours de la saison 2018-19. L’attaquant s’est intéressé à Durant sur Uninterrupted, tout en discutant des situations contractuelles des Chicago Bulls de 1997-1998, qui ont été mises en évidence dans le dernier épisode de “The Last Dance” d’ESPN:

Notre situation était un peu différente. Du point de vue des contrats avec les joueurs. Ce n’était pas nécessairement l’organisation. Par exemple, Kevin a pris seul le contrat d’un an, donc c’était un peu l’éléphant dans la pièce.

Et bien que l’approche de Steve était comme “Hé les gars, profitons de cette année parce que nous ne savons pas ce que l’année prochaine apportera”, vous avez, le contrat de Kevin, vous avez le contrat de Klay. Et j’ai en quelque sorte été jeté dans ce contrat même si j’avais une autre année après cette année, qui était cette année. Et c’était donc une sorte d’éléphant dans la pièce. Et même si Steve aimerait en quelque sorte, “profitons simplement de cette année pour ce qu’elle est parce que nous ne savons pas ce que réserve l’année prochaine” – elle n’avait pas nécessairement le même poids.

Parce que ce qui aurait dû se passer, c’est que Kevin est sorti et a dit “Hé mec, comme c’est comme ça, allons faire ça” ou, “ce n’est pas ça.” Vous savez ce que je dis? Mais vous ne pouvez pas simplement laisser l’éléphant dans la pièce. Parce que ce qui s’est passé était, la question nous est venue tous les jours. Chaque fois que nous avons parlé aux médias, Klay et moi-même avons été interrogés sur notre contrat, et cela était strictement dû à Kevin. Parce que pendant ce temps, Klay disait: «Je veux être un guerrier pour toujours. Je veux être ici, nous avons commencé cette chose. C’est là que je veux être. “Je dis:” Je veux être ici pour ma carrière, nous avons commencé cela, nous avons construit cela – je veux terminer ma carrière ici avec les gars avec qui j’ai commencé. “Et puis vous avez eu un peu Kevin, comme, “je ne sais pas ce que je vais faire l’année prochaine”, et cela n’a pas d’importance, mais cela importe parce que vous n’êtes pas la seule personne qui doit répondre à cette question.