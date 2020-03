Drew Lock est le gars des Denver Broncos. Il est maintenant temps de construire autour de lui

Les Broncos de Denver ont terminé avec une fiche de 7-9 dans la première année de l’entraîneur-chef Vic Fangio. Ce n’était qu’une victoire de plus qu’en 2018, et cela ne nous disait pas grand-chose que nous ne savions pas déjà sur l’équipe – du moins jusqu’aux dernières semaines de la saison.

C’est au cours de ces dernières semaines que les Broncos ont nommé la recrue Drew Lock le démarreur. Lock a ensuite mené les Broncos à une marque de 4-1, guidant l’offensive beaucoup plus efficacement que Joe Flacco ou Brandon Allen plus tôt dans la saison.

Bien que Lock soit encore quelque peu inconnu au quart-arrière, c’est lui qui va de l’avant et les Broncos doivent pouvoir construire autour de lui. Denver est maintenant confronté à une intersaison dans laquelle il a beaucoup de choix de repêchage (12 au total, dont cinq dans les trois premiers tours) et un espace de plafond, et une pénurie de meneurs de jeu.

Denver Broncos (7-9), séries éliminatoires manquées

L’ordre est de s’assurer que Lock obtient de l’aide, à la fois avec de nouvelles armes et de nouveaux bloqueurs. Certaines décisions clés devront également être prises pour préparer la défense de Fangio.

Ligne offensive: L’unité a été l’une des pires de la NFL pendant la majeure partie de la saison dernière, bien qu’ils se soient améliorés dans la dernière ligne droite. Pourtant, il y a un long chemin à parcourir, avec des trous au niveau du tacle et de la garde. Garett Bolles entame sa quatrième année dans la ligue et n’a pas atteint son statut de premier tour au tacle. Même si les Broncos ne sont pas prêts à renoncer à lui, ils ont besoin de plus de monteurs de lignes et peuvent les ajouter en agence libre et au repêchage.

Cornerback: Chris Harris sera un agent libre, et c’est une préoccupation majeure. Il est une chose sûre dans la couverture et l’un des meilleurs coins de soutien à la course de la ligue. L’équipe a ajouté A.J. Bouye via le commerce, qui augmente un coin de coin, mais l’autre est toujours un gros point d’interrogation si Harris ne revient pas.

Récepteur large: Les Broncos ont échangé Emmanuel Sanders contre les 49ers la saison dernière, mais ils avaient besoin d’aide au poste avant de faire ce mouvement. Bien que Courtland Sutton soit un bon receveur et entame seulement sa troisième année, il ne peut pas être le seul gars auquel les défenses prêtent attention. Le repêchage de cette année est empilé sur le récepteur, c’est donc une bonne année pour trouver des joueurs là-bas.

Quoi Rapport Mile High veut plus cette intersaison: John Elway doit maximiser les ressources disponibles pour tirer parti à la fois des points forts de ce projet et de la classe d’agent libre pour tenter de combler l’écart entre Denver et Kansas City. Cela signifie être agressif pour trouver un coin et une profondeur n ° 1 sur la liste avant le repêchage, afin que l’équipe puisse choisir le meilleur joueur disponible en avril. – Tim Lynch

Nous reviendrons sur les Broncos après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.