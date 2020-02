Drummond et les Cavs cherchent des moyens de séparer leurs destins

Un mariage qui pourrait durer très peu, voire moins que celui de John Beilein et du Cavaliers , est celle qui implique la franchise Cleveland elle-même avec son acquisition phare de l’échéance Andre Drummond. Le pivot est arrivé dans les derniers instants avant la fermeture du marché des transferts et beaucoup ont été surpris par le bas prix que les Cavs ont payé pour le joueur des Pistons.

Cependant, l’union entre le leader rebondissant de la ligue et la franchise au bas de l’Est pourrait durer très peu, car aucune des parties ne semble intéressée à prolonger le lien qui se termine en juin de cette année. Drummond a déclaré que la situation à Cleveland “est pire qu’à Detroit”, rapporte le journaliste Greg Swartz de Bleacher Report et la mauvaise ambiance qui peut y être un facteur pour le joueur de refuser l’option qu’il a de jouer avec les Cavs. année de plus.

. @ ByJasonLloyd sur @ 923TheFan vient de dire qu’Andre Drummond, en deux semaines avec #Cavs, avait déjà clairement fait savoir que si Beilein était de retour, il serait parti après cette saison et que la situation était pire qu’à Détroit. Note latérale, il partage un agent avec Kevin Love.

Les Cavaliers, quant à eux, ne s’attendent à ce que Drummond prenne son option de joueur afin qu’il puisse l’utiliser comme monnaie cet été. Plusieurs sources au sein de la ligue avertissent que Cleveland n’a pris le pivot que pour le déplacer à court terme et si le joueur ne prend pas son option, dans les bureaux, ils envisagent également l’alternative de négocier un signe et un échange avec cette équipe sur laquelle il veut jouer.

Avec des costumes conflictuels, l’entraîneur nouvellement licencié, sa star nouvellement arrivée à la recherche d’une issue et des résultats sportifs lamentables, la gestion des Cavaliers a beaucoup de travail à faire. Parce qu’il semble que sans LeBron James, il n’y a pas de bonnes équipes dans la ville de Cleveland.

