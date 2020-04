Du Jones, le meneur de jeu Tre Jones s’est moqué des Sixers dans les derniers projets de simulation

La NBA est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et personne ne sait quand elle reviendra. La seule chose que nous savons, c’est que, selon le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, la ligue reviendra à un moment donné.

Jusque-là, nous trouvons d’autres façons de parler de basket-ball. Par exemple, le NBA Draft est toujours un bon sujet de discussion pour tout le monde et il y a un nouveau joueur lié aux Sixers dans ces derniers modèles.

Bryan Kalbrosky sur notre site soeur, Rookie Wire, a préparé son dernier projet complet et pour les 76ers de Philadelphie, il leur fait choisir un meneur. À 22 au total, l’équipe a des options et Duke’s Tre Jones est la sélection ici.

Kalbrosky a écrit:

Garde, 6 pieds 3 ans, 20 ans

Les 76ers ont souffert d’un manque de profondeur dans leur zone arrière derrière Ben Simmons. Mais la sélection du meneur Duke Tre Jones serait une réponse immédiate à ce problème. Jones, qui a remporté le titre de Joueur de l’année de l’ACC et de Joueur défensif de l’année de l’ACC, est sans doute le meilleur meneur de jeu défensif de cette classe. Cela lui permettra de gagner du temps de jeu tout de suite dans les grands moments. De plus, il est capable d’être un général au sol et de mener l’offensive lorsque Simmons n’est pas sur le terrain.

Les Sixers cherchaient depuis longtemps à réparer le point de sauvegarde. Ils pensaient l’avoir compris avec Raul Neto et Trey Burke, mais Neto a été dans et hors de la rotation et Burke a été libéré pour aider à faciliter le commerce pour acquérir Alec Burks et Glenn Robinson III. Shake Milton a été une bonne option, mais il est plus un gardien de tir avec sa capacité à marquer plus qu’à distribuer.

Jones a récolté en moyenne 16,2 points, 6,4 passes décisives et 4,2 rebonds tout en réussissant 36,1% au plus profond de sa deuxième saison. Tout en étant nommé Joueur défensif de l’année de l’ACC, il a également été nommé dans l’équipe All-ACC. Il serait un surclassement à la position de sauvegarde et les Sixers seraient en mesure de maintenir l’offensive lorsque Simmons n’est pas au sol.

