Dudley: “Nous étions face à notre grande opportunité de gagner le ring

Jared Dudley, le joueur de Los Angeles Lakers, Il a accordé une interview plus qu’intéressante à nos collègues de The Athletic, où il a expliqué que les Angelenos étaient face à une opportunité imbattable de remporter le ring:

“Même si nous avons remporté le championnat l’année prochaine, cela ne veut pas dire que cela n’aurait pas été notre meilleure chance. Cela aurait été notre meilleure chance de gagner, même si vous allez dans le futur. L’optique et tout a été mis en place. Nous allions avoir le facteur court pour nous. Milwaukee aurait pu perdre quelques matchs de plus. Nous aurions pu les rattraper. Évidemment, probablement pas, mais nous ne savons jamais. L’élan que nous avons eu va être difficile à répéter. Donc, vous regardez Les équipes de LeBron James. Il a eu des équipes qui se sont classées n ° 1. Il a également eu des équipes qui ont glissé en saison régulière, puis qui ont eu du vent en séries éliminatoires. Nous ne savons pas ce qui va se passer l’année prochaine. Oui, nous pouvons battre ces autres équipes dans les séries éliminatoires, mais c’est beaucoup plus facile lorsque vous avez le facteur terrain comme vous l’aviez maintenant. “

Dudley reconnaît que son esprit avant l’arrêt causé par le coronavirus était plus que ravi de l’anneau:

“Mec, j’y pensais juste. Surtout après avoir battu les Clippers et Milwaukee comme nous l’avons fait. L’ajustement que nous avons fait en pensant aux séries éliminatoires où nous allions le plus probablement voir ces équipes. Et c’est comme ça que c’est Nous avons vu les ajustements que nous avons faits, battre Milwaukee à domicile en défendant comme nous l’avons fait et battre les Clippers sur le terrain comme nous l’avons fait. LeBron a défendu Kawhi et Giannis. Cela les a probablement surpris. “

Sur le retour possible de la compétition, Dudley est clair que les joueurs vont avoir besoin d’une pré-saison en condition avant de revenir: “Je vais passer plusieurs mois sans pouvoir tirer pour le panier et ensuite ils vont me donner deux semaines pour me préparer avant de commencer la éliminatoires et saison régulière. Et ils feront comme si je ne me blessais pas. Deux semaines ne suffisent pas. Nous devons être à 100%. ”

