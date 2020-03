Duncan Robinson, meilleur tripleur NBA de Miami Heat

La spécialisation sur le lieu de travail est l’un des grands secrets de l’économie mondiale et est très appréciée sur le lieu de travail. Cette déclaration peut être étendue au NBA, où le rôle des spécialistes dans quelque chose est très apprécié. La tyrannie du triple continue d’inonder de plus en plus de force pour la meilleure ligue du monde, et c’est là que l’importance d’avoir un de ces tireurs consommés capable de générer leurs propres coups, d’ouvrir le terrain, provoquant des mouvements tactiques pour les laisser seuls et courir avec l’efficacité d’un tireur d’élite. Avant, ils étaient légers, rapides et criminalisaient les gars en défense, mais Duncan Robinson élève cette conception à un statut supérieur, avec ses bonnes performances défensives et un physique puissant avec une hauteur de 2,01 m.

Le joueur de deuxième année est l’une des raisons fondamentales du saut qualitatif qu’il a fait Miami Heat et cela fait de la franchise de Floride un candidat à la gloire. En examinant ses statistiques, la capacité innée de Robinson à vivre en dehors du périmètre et à être une menace constante pour la défense est évidente. Jimmy Butler Il est content d’un partenaire qui ouvre des brèches et lui permet de pénétrer, tout en Bam Adebayo Il offre un chemin de rebond solide et joue à l’envers avec Duncan létal. Robinson sait assumer certains coups dans son flux de minutes sur le court et ne baisse pas le piston dans sa létalité de la ligne des trois.

– LA CHALEUR prend feu! –

Dirigé par les 9 treys de Duncan Robinson, le @MiamiHEAT a établi un nouveau record de franchise avec 22 triplets! pic.twitter.com/SouLSxEBVm

– NBA (@NBA) 5 mars 2020

Il marque en moyenne 13 points dans les 29,6 minutes qu’il joue, avec un pourcentage incroyable de triple: 44,6%. La chose la plus incroyable est de jeter un peu votre feuille de lancer et de vérifier que presque tous vos coups sont produits en triple, présentant un équilibre infini pour rechercher de bonnes positions. Contre Orlando Magic, l’un de ses meilleurs matchs, avec un incroyable 9/12. Au cours des dix derniers matchs, Duncan Robinson Il n’a pas lancé plus de quatre fois en deux lors d’une rencontre, ce qui montre son caractère de spécialiste absolu. Face aux playoffs, où les défenses durcissent dans la peinture, avoir un joueur de ses caractéristiques peut être de l’eau bénite pour Miami Heat. “C’est une histoire remarquable de ténacité et de sacrifice, c’est incroyable de voir comment cela s’est amélioré”, a-t-il déclaré. Eric Spoelstra À propos de votre joueur Dit reste.

.