Durant “a commencé à s’isoler” après le silence de l’équipe sur le combat contre Draymond

L’un des seuls incidents sur le terrain pendant la dynastie des Warriors a été une dispute entre Draymond Green et Kevin Durant en novembre 2018.

À égalité à 106 contre les Clippers de Los Angeles avec moins de cinq secondes à jouer, Green a saisi un rebond devant Durant et a couru sur le terrain au lieu de donner le ballon à Durant. Green a retourné le ballon et le match s’est prolongé.

Durant a réagi avec frustration et Green a commencé à lui crier dessus sur le banc. Des coéquipiers, dont Klay Thompson et Andre Iguodala, ont tenté d’intervenir.

Durant, maintenant avec les Brooklyn Nets, a abordé l’incident sur “All The Smoke”, une émission dirigée par Matt Barnes et Stephen Jackson.

«C’est vraiment sorti de nulle part. La pièce s’est produite, j’allais saisir le rebond, il est venu et l’a attrapé, je pense qu’il va juste me le jeter et nous allons courir sur le court et je vais tirer le coup… Nous avons tous pensé que ce serait arriver et puis quand il ne l’a pas fait, j’étais un peu choqué. Je me disais «Oh, Dray, laisse-moi voir… ce que tu fais»… Je suis tellement confus à ce point parce qu’il n’a jamais rien fait de tel auparavant. »

Durant est arrivé au banc avant Green, qui s’est assis deux sièges et a commencé à crier vers lui.

«Il hurle habituellement quand il revient sur le banc, mais que dit-il? Puis il a commencé à partir », a déclaré Durant.

Thompson s’est déplacé vers le siège entre eux. Iguodala, et plus tard d’autres joueurs, sont également venus.

“Draymond est en fait mon ami, quelqu’un que je pourrais appeler quand je traverse une situation”, a déclaré Durant. “Pour lui de me dire ce genre de choses, ça m’a juste fait une boucle et j’ai juste commencé à m’isoler après ça parce que je n’avais pas envie …”

Durant s’arrêta pour recueillir ses pensées, puis il continua:

Ils ont suspendu Draymond, mais c’était comme si, ils devaient le faire pour que ça ne paraisse pas mal à tout le monde. Et puis personne ne m’en a parlé… C’est arrivé devant toute l’équipe et personne n’en a vraiment parlé. C’était juste balayé sous le tapis. Et pour moi, c’était comme, nous sommes une famille. Même s’il le disait, nous pourrions le dépasser. Parlons tous. Disons simplement ce que nous avons tous ressenti à propos de ce moment, car c’est un moment énorme dans toute cette dynastie. Ne vous contentez pas de le balayer sous le tapis car nous voulons gagner. C’est la raison pour laquelle nous n’allons pas gagner. J’étais comme, parlons-en tous, ce n’est pas si grave. Mettez-le sur la table, nous pouvons le dépasser. Et quand cela ne s’est pas produit, je me suis simplement dit: ‘F *** it. Permettez-moi de me concentrer et de m’inquiéter pour moi. »»

Durant n’a pas aimé la façon dont l’équipe ne s’est jamais vraiment réunie pour aborder l’incident après qu’il s’est produit. Lui et Green se sont assis et en ont discuté, mais «C’est arrivé devant toute l’équipe. Tout le monde doit en parler. “Ils ne l’ont pas fait.

Malgré cela, Durant a insisté sur le fait qu’il ne se sentait jamais séparé de l’équipe et qu’il était toujours l’un des guerriers. Il a déclaré que les membres des médias étaient en train de créer un scénario qui n’existait pas dans sa relation avec ses coéquipiers.

Regardez l’épisode complet ici. Cette partie commence vers 21h00.

.