Durant, Irving parmi ceux de la liste préliminaire des États-Unis pour les Jeux olympiques

Bien que l’équipe des États-Unis ait eu une fin décevante à sa course lors de la Coupe du monde FIBA ​​2019, le groupe – qui comprenait le tireur d’élite des Brooklyn Nets Joe Harris – a fait le minimum de ce qu’il fallait faire pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Mais, même si le peloton de 2019 a été celui qui a frappé le billet américain pour les Jeux olympiques, ce n’est pas une garantie que ces joueurs seront parmi ceux qui représentent le pays à Tokyo cet été.

L’alignement préliminaire de 44 hommes pour les Jeux olympiques de Tokyo a été publié lundi et Harris était sur la liste, mais il n’était pas le seul représentant de Brooklyn, selon Marc Stein du New York Times.

Les superstars des filets Kevin Durant et Kyrie Irving étaient les autres membres de Brooklyn figurant sur la liste.

Les autres superstars comprenaient les ailes des Los Angeles Clippers Paul George et Kawhi Leonard, les attaquants des Los Angeles Lakers Anthony Davis et LeBron James et les gardes des Golden State Warriors Steph Curry et Klay Thompson.

