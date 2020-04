Durant, Kyrie signent avec les Knicks s’ils sont «à mi-chemin décents»

Avant que Kevin Durant et Kyrie Irving ne signent avec les Nets, l’ancien attaquant de Brooklyn Jared Dudley a fait sa part pour aider à délivrer la franchise aux deux superstars lorsqu’il a informé DeAndre Jordan de la proximité du centre de formation de l’équipe au Barclays Center.

Bien qu’il pense que l’avantage était important, Dudley pense toujours que les Knicks de New York auraient dû avoir un avantage majeur sur les Nets dans le processus d’agence libre, et sa propre faute des Knicks Durant et Irving appellent Barclays Center home et non Madison Square Garden, qu’il a expliqué à Michael Lee de The Athletic

… Soyons honnêtes, si les Knicks fonctionnent correctement, les Knicks les obtiennent facilement. Ce n’est même pas proche. Si les Knicks sont exécutés à mi-chemin, ils obtiennent KD et Kyrie. Comme, il fallait littéralement tout faire correctement et les avoir.

Dudley a également déclaré à l’Athletic qu’il n’était pas surpris que les Nets et Kenny Atkinson se séparent, “parce qu’il y a tellement de canaux de retour” dans la NBA.

C’est tellement une affaire politique et une telle ligue de joueurs. Ce n’était pas KD, Kyrie a choisi Kenny Atkinson et Sean Marks. Ces deux-là ont choisi les Brooklyn Nets en raison de l’infrastructure. Maintenant, une grande partie de cela avait à voir avec eux, c’est sûr. Vous n’allez pas choisir un mauvais directeur général qui ne sait pas ce qu’il fait, alors Sean Marks a joué un rôle énorme. C’est un nouveau propriétaire. Cette propriété vient d’arriver cette saison, donc ils font partie du processus de construction. Ils sont littéralement arrivés ici quand, pas quand cela a été terminé, mais dans la bonne direction. Vous avez Billy King et le milliardaire russe et ils échangent tout, tous les meilleurs choix, considéré comme l’un des pires métiers de tous les temps en obtenant tous ces choix de première ronde pour eux. Ils n’étaient pas là. Vous avez un nouveau propriétaire. Ils ont obtenu Kyrie, KD, mais le regardent comme: «Ils ont de jeunes talents, un espace de plafond, de nouvelles installations et ils sont à New York.»

Dudley a également ajouté:

… Quand Kenny est renvoyé, vous dites: «D’accord, du point de vue de l’entraîneur, n’ayant pas KD et Kyrie, Caris a blessé des matchs d’une vingtaine d’années.» Vous regardez leur niveau de talent, évidemment, ils sont la septième tête de série à l’Est. S’ils avaient Gregg Popovich, ils auraient eu une meilleure graine. Les joueurs gagnent. Vous devez avoir un certain talent. Maintenant, ils pensent, c’est stylistique. Le style de Kenny, correspond-il à KD et Kyrie? Et quand vous regardez cela, je peux voir qu’il y aurait eu une certaine croissance, il y aurait eu des défis. Mais je ne sais tout simplement pas, parce que si vous m’aviez dit que Steve Kerr allait sortir du stand et passer directement à l’entraînement et qu’ils gagneraient des championnats, nous aurions tous dit que c’était fou. Mais quand vous avez des joueurs talentueux, tout peut arriver.

Pourtant, Dudley pense qu’Atkinson méritait une chance de travailler avec Durant et Irving.

Kenny Atkinson aurait pu le faire fonctionner.

