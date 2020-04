Durant ne pense pas que Michael Jordan obtient suffisamment de crédit en tant que tireur

Les deux premiers épisodes des docuseries ESPN “The Last Dance” – qui se concentrent sur les Bulls de 1997-1998 – comportaient une pléthore de pièces acrobatiques de Michael Jordan. Dunks, layups sauvages et ainsi de suite.

Mais «The Last Dance» a également mis en évidence quelques-uns des coups les plus importants de MJ, comme le coup gagnant du championnat qu’il a frappé au collège en première année. Et il y en a eu d’autres au fil des ans, mais Jordan est souvent connu pour son incroyable démonstration d’athlétisme par-dessus tout.

Cependant, le tir impressionnant de Jordan n’est pas perdu sur Kevin Durant.

Tout en discutant avec Jay Williams lors d’une spéciale pour The Boardroom, l’attaquant des Brooklyn Nets est même allé jusqu’à dire que MJ est l’un des meilleurs tireurs à avoir jamais joué au jeu:

Michael était aussi un pur tireur. Beaucoup de gens ne l’ont pas étiqueté comme un pur tireur à cause de son athlétisme, mais je pense qu’il était l’un des meilleurs tireurs à avoir jamais joué. Je pense qu’il a été l’un des meilleurs tournages à avoir jamais joué. Top-5, top-10 tireur à jamais jouer. Tout était bas. Donc, j’ai tendance à regarder cela parce que tout ce que vous entendez est «Votre Airness», «Air Jordan».

L’épisode 3 de «The Last Dance» sera diffusé sur ESPN dimanche à 21 h. et sera directement suivi de l’épisode 4.

