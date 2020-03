Durant “The Boardroom” dévoile la programmation du tournoi 2K réservé aux joueurs

Les fans de la NBA pourront enfin voir certains de leurs joueurs préférés en action, mais pas de la façon dont ils sont habitués.

Mardi, Kevin Durant, «The Boardroom», a annoncé les affrontements pour le tournoi NBA 2K20 «Players-Only», qui devrait commencer vendredi sur ESPN. (Le temps n’a pas encore été annoncé.)

Seize joueurs seront impliqués. Les joueurs ont été classés par leur cote 2K et leur ancienneté dans la ligue. Durant (96 notes) est la tête de série. Le Derrick Jones Jr. de Miami (78 avis) sera le match de premier tour des Brooklyn Nets.

Voici les autres matchs du premier tour:

Trae Young n ° 2 (90 notes) contre Harrison Barnes n ° 15 (78)

No 3 Hassan Whiteside (87) c. No 14 Pat Beverley (78)

No 4 Donovan Mitchell c.No. 13 Rui Hachimura (79)

Devin Booker n ° 5 (86) c. N ° 12 Michael Porter Jr. (81)

No 6 Andre Drummond (85) c. No 11 DeMarcus Cousins ​​(81)

N ° 7 Zach LaVine (85) c. N ° 10 DeAndre Ayton (85)

N ° 8 Montrezl Harrell (85) c. N ° 9 Domantas Sabonis (85)

Inutile de dire que Durant est prêt à lancer le bal:

.