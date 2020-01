Dwight Howard connaît une “ pure joie ” pendant la saison 2019-20 NBA

Les Lakers de Los Angeles ont pris le risque de signer Dwight Howard pour un contrat non garanti vers la fin de l’intersaison NBA 2019.

Cependant, Howard est sans doute l’un des plus gros contrats de la ligue, même après que les Lakers l’ont pleinement garanti au début de 2020. Il a été le candidat idéal pour les Lakers en tant que centre de sauvegarde de JaVale McGee et il est une partie de la raison cette équipe est tellement réussie.

Au-delà du succès de Howard, ce qui est indéniable, c’est qu’il a été l’un des joueurs les plus amusants de cette équipe cette saison. Sa capacité de blocage des tirs et ses dunks de retrait l’ont amené à regagner rapidement la confiance des fans des Lakers, et il est vraiment devenu un favori des fans. Il est clair qu’il apprécie le jeu beaucoup plus qu’il ne l’a fait ces dernières saisons.

Howard a parlé de la «joie pure» qu’il ressent pour le basket-ball cette saison, selon Helene Elliott du Los Angeles Times:

«Je pense que bien des fois dans le passé, il n’était pas accepté que les gars s’amusent comme ça sur le court. Mais je pense que ce que cela montre n’est que pure joie », a déclaré Howard. «Pour moi, c’est comme mon sanctuaire. Pour les artistes, ils veulent montrer à quel point ils sont reconnaissants, ils font de la musique. Pour un basketteur, c’est sur le terrain. »

Howard a également déclaré qu’il chérissait chaque instant de sa deuxième chance d’être avec les Lakers et qu’il donnait toujours «135%» tout en s’amusant à le faire:

“Je suis juste content de jouer au basket-ball”, a-t-il déclaré. «Jouer ici à Los Angeles a été une telle bénédiction pour moi et je chéris chaque instant. Donc, quand je suis sur le terrain, je ne peux rien faire, mais donner 135% et m’amuser dans le processus. “

Le facteur le plus important dans tout cela est que Howard a été vraiment bon cette saison. Lui et McGee combinés ont créé l’un des grands hommes les plus puissants de la ligue, avec une moyenne de 14,6 points, 13,1 rebonds, 1,0 interceptions et 3,2 blocs par match en tandem. Ces chiffres sont meilleurs que ceux de Rudy Gobert.

Howard a clairement retrouvé son amour pour le sport et jouer un bon basket-ball sur un concurrent de championnat signifie certainement qu’il ne perdra probablement pas cette joie.

Howard est entré dans cette saison en promettant qu’il était à Los Angeles pour jouer un rôle et obtenir le rachat. Non seulement il a tenu parole, mais il a été encore meilleur que quiconque aurait pu s’y attendre.