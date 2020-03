Dwight Howard éliminé alors que L.A.vance pour une cinquième victoire consécutive

Les Lakers de Los Angeles seront privés de Dwight Howard, mais viseront leur cinquième victoire consécutive lorsqu’ils affronteront les Nets de Brooklyn alors que leur classement à domicile se poursuivra.

Les Lakers sortent de leur meilleur tronçon de la saison 2019-20 NBA, battant les Milwaukee Bucks et Los Angeles Clippers lors de matchs consécutifs. Ils espèrent garder une partie de cette énergie en poursuivant les Bucks pour le meilleur record de la NBA.

Les Lakers sont actuellement à 2,5 matchs des Bucks et avec Giannis Antetokounmpo absent pour une courte période avec une blessure au genou, il est maintenant temps pour eux de rattraper leur retard.

LeBron James était considéré comme discutable, mais a déclaré qu’il jouerait contre les Nets. Anthony Davis et Alex Caruso sont tous deux répertoriés comme probables pour ce match. Dion Waiters n’a pas encore prévu de faire ses débuts avec les Lakers alors qu’il continue de travailler sur son conditionnement.

Les Lakers ont pris la première rencontre entre ces deux équipes à Brooklyn 128-113 dans un match où Kyrie Irving a joué. Irving a depuis été exclu pour la saison et les Nets ont perdu 8-7 en son absence. Heureusement pour eux, ils ont pu conserver la tête de série n ° 7 de la Conférence Est avec l’aide de Caris LeVert et Spencer Dinwiddie.

Pour le reste de la saison, les Lakers devront équilibrer la gestion des affaires sur le terrain tout en gardant les joueurs en bonne santé en vue des éliminatoires de la NBA 2020. Il semble qu’ils visent le meilleur record de la ligue, mais devront entre-temps surveiller de près James et Davis.

Pour ce jeu, les Lakers auront besoin de se concentrer strictement sur leur défense de périmètre. LeVert et Dinwiddie présentent un certain nombre de problèmes même avec Irving hors de la formation et bien que les Nets aient récemment licencié leur entraîneur-chef, leur rotation est plutôt concise avec leurs meilleurs joueurs blessés.

Les Nets auront également faim de rester à la 7e place afin d’éviter une confrontation au premier tour avec les Bucks. Bien que jouer les Raptors de Toronto – qui sont probablement la deuxième tête de série – ne soit pas une chose facile à faire, cela bat certainement Antetokounmpo et les Bucks.

Les Lakers poussent leur séquence de victoires à cinq en une semaine où les Bucks ont perdu trois d’affilée est vital et James et Davis chercheront à s’assurer que leur succès continue.

Los Angeles Lakers (49-13) contre Brooklyn Nets (29-34)

19 h 30 PT, 10 mars 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Alex Caruso, Markieff Morris

Nets projetés à partir de la gamme:

PG: Spencer Dinwiddie

SG: Caris LeVert

SF: Joe Harris

PF: Wilson Chandler

C: DeAndre Jordan

Réserves clés: Prince taureau, Timothe Luwawu-Cabarrot, Jarrett Allen