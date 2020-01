Dwight Howard évite les questions sur la Chine et Morey

Aucune des parties impliquées ne veut plus en parler, mais il est plus que compréhensible que des questions soient et seront posées sur le directeur général des Houston Rockets Daryl Morey aux Los Angeles Lakers, compte tenu des événements d’octobre dernier lorsque les Lakers étaient en Chine.

Samedi sera la première rencontre cette saison entre les Lakers et Morey’s Rockets, avec les deux inextricablement liés cette saison après les retombées d’un tweet pro-Hong Kong de Morey tandis que les Lakers étaient en Chine pour jouer des matchs pour la NBA contre les Brooklyn Nets . Les Rockets auraient perdu 7 millions de dollars de revenus en raison des contrecoups de leurs partenaires commerciaux chinois.

Mais en ce qui concerne la NBA, les Lakers et les Nets ont ressenti le choc du NBA-Rockets chinois en octobre, car ils étaient en fait en Chine. Cependant, même des mois plus tard, personne ne veut vraiment en parler. Dwight Howard a évité les questions sur Morey et la Chine lors de l’entraînement des Lakers vendredi, selon Kyle Goon du Southern California News Group.

Après son retour de Chine, LeBron a déclenché une tempête de feu de lui-même quand il a critiqué les commentaires de Morey, en particulier le moment de ses commentaires avec les deux équipes en Chine. Quelques jours plus tard, il a exprimé son désir de ne pas parler des retombées de la situation en Chine pour le reste de la saison. Cependant, étant donné qu’il s’agit de la première rencontre entre les deux cette saison régulière, les questions posées seront probablement inévitables.

