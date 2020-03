Dwight Howard loué par Paul Millsap, Kent Bazemore

L’un des nombreux arrêts de Dwight Howard avant sa saison de NBA 2019-2020 avec les Lakers de Los Angeles était les Atlanta Hawks.

Howard a fait équipe avec Paul Millsap, Kent Bazemore et d’autres pour une saison à Atlanta – une saison qui, selon beaucoup, serait formidable pour lui à son retour dans sa ville natale. Et cela a fini par être une vérité.

Howard et les Hawks ont connu une saison décente avec une fiche de 43-39 et un atterrissage au cinquième rang de la Conférence de l’Est, perdant finalement au premier tour face aux Wizards de Washington. Cependant, la correspondance entre Howard et l’équipe ne s’est jamais vraiment sentie bien et les Hawks l’ont échangé aux Charlotte Hornets. Maintenant que Howard joue au basket-ball le plus percutant de sa carrière, ses anciens coéquipiers de cette époque ont reçu des éloges.

Millsap et Bazemore ont récemment fait l’éloge de leur ancien coéquipier, selon Bill Oram de The Athletic:

Pour Paul Millsap, qui a commencé aux côtés d’Howard dans la zone de front d’Atlanta en 2016-2017: «C’est toujours difficile quand un gars qui a l’habitude de faire 20 et 10 en moyenne doit jouer un rôle en sortant du banc. C’est difficile pour n’importe qui, (mais) pour lui de comprendre ça comme ça, mec, bravo à lui et c’est une grande chose pour lui. “

Bazemore a commenté comment Howard a réussi à défaire une étiquette placée sur lui, ce qui est presque impossible à faire dans le sport:

Un autre ancien coéquipier des Hawks, Kent Bazemore, a déclaré: «Vous regardez un gars qui voulait juste une autre chance de prouver que tout le monde a tort. Une fois que vous avez obtenu un label dans cette ligue, il est difficile de défaire cela, et il va tranquillement à ses affaires et passe une excellente année. “

C’est formidable de voir d’anciens coéquipiers de Howard montrer leur amour pour le développement qu’il a connu si tard dans sa carrière. Il est rare qu’à 34 ans, un joueur change complètement son approche du jeu et son attitude autour de lui et devienne un facteur X instantané sur une liste en lice pour le championnat.

Howard était prêt à faire tout ce qu’il fallait pour aider les Lakers cette saison, et cela a conduit à plusieurs victoires qui ont contribué à leur classement n ° 1. Si Howard peut être aussi fiable dans les éliminatoires de la NBA 2020, on ne sait pas ce que les Lakers pourraient faire.