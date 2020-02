Dwight Howard n’avait aucune réserve quant au retour à Los Angeles

La malheureuse blessure de DeMarcus Cousins ​​avant la saison NBA 2019-2020 a forcé les Lakers de Los Angeles à rechercher rapidement un remplaçant en position centrale.

Un certain nombre de noms ont été mentionnés comme des possibilités, mais le plus intéressant était sans aucun doute Dwight Howard.

L’histoire entre Howard et les Lakers est bien connue. Après une saison meurtrière à Los Angeles, Howard a décidé de quitter en 2013 NBA free agency, rejoignant les Houston Rockets et devenant le joueur le plus détesté de la ligue auprès de la base de fans. Ces sentiments ne se sont pas dissipés du tout au fil des ans et l’idée que Howard revienne chez les Lakers n’était pas celle que beaucoup de fans souhaitaient voir se concrétiser.

Howard, d’autre part, n’a eu aucun problème pour effectuer le retour. Dans une interview avec Bill Oram de The Athletic, Howard a admis avoir détesté Los Angeles à un moment donné, mais a finalement laissé tomber cette haine et n’a pas hésité à revenir aux Lakers:

“Sans aucune hésitation ou quelque chose comme ça, je me disais:” Bon sang, je reviendrais jouer pour les Lakers “”, a déclaré Howard à l’Athletic après une journée de congé des Lakers début janvier, peu de temps après la garantie de son contrat pour le reste de la saison. “Pourquoi ne le ferais-je pas? Pour moi, c’était un peu comme dans mon cœur j’étais plein de pardon envers les fans et comment la situation s’est terminée. Je pense qu’après ce premier passage, j’étais super en colère. Je détestais L.A., je détestais tous ces trucs, mais je devais tout laisser tomber. Et cela a juste amélioré ma vie. »

Cette décision a été extrêmement bénéfique pour les deux parties. Howard est devenu l’une des parties les plus importantes d’une équipe des Lakers avec l’intention de ramener à la maison un championnat NBA et les fans l’ont embrassé universellement. Non seulement Howard a accepté son rôle dans l’équipe, mais il y a prospéré, ce qui a permis de garantir son contrat pour le reste de la saison.

Avant qu’Howard ne signe avec les Lakers, il était convaincu qu’il était un homme changé et qu’il était prêt à accepter n’importe quel rôle dans une équipe. Il s’est avéré être un homme de parole et maintenant les Lakers sont une bien meilleure équipe à cause de cela.

La première manche de Howard à Los Angeles est quelque chose qui ne sera pas oublié, mais s’il continue sur cette voie et aide les Lakers à remporter la finale NBA 2020, tout sera définitivement pardonné.