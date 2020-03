Dwight Powell remercie Mark Cuban pour sa réponse à COVID-19

Alors que le centre de Dallas Mavericks, Dwight Powell, se remet de la droite déchirée Achille qu’il a souffert en janvier, le grand homme de 28 ans Mavs s’est assis pour une séance de questions-réponses avec Callie Caplan du Dallas Morning News.

Dans l’interview, Powell a parlé de sa relation avec le propriétaire de Mavs, Mark Cuban, et à quel point la star de Shark Tank a réussi à montrer l’exemple aux propriétaires de NBA pendant cette crise de coronavirus.

“Je pense que le leadership de notre organisation a fait un excellent travail en donnant l’exemple et en nous communiquant l’importance de notre communauté, et c’est ici à Dallas, c’est national et vraiment mondial avec ce jeu”, a déclaré Dwight Powell.

Cuba a acheté les Mav en 2000 et est depuis l’un des propriétaires les plus excentriques, reconnaissables et polarisants de tous les sports. Au milieu de la pandémie actuelle de COVID-19, Cuba a mis en œuvre un plan pour s’assurer que les travailleurs de l’aréna obtiendront «le confort» dont ils ont besoin pendant la fermeture de la NBA.

“Et c’est aussi en dehors de ce genre de situation. C’est quelque chose que j’ai appris et montré dès le premier jour en arrivant de Mark [Cuban] et de l’entraîneur [Rick] Carlisle et de Dirk, en particulier, à l’époque où il était ici. Ils ont préparé le terrain pour cela, donc cela ne surprend aucun d’entre nous de voir le rôle de leadership que Mark a joué dans cette situation, l’exemple qu’il a donné et les conseils qu’il nous a tous donnés sur la façon dont nous pouvons aider en tant que bien », a ajouté Powell.

Avant que la blessure ne le marginalise pour le reste de la saison, le centre de 6 pieds 10 pouces affichait une moyenne de 9,4 points et 5,7 rebonds par match en 26,5 minutes lors d’un concours en tant que starter d’une équipe montante de Mavs.