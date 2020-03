Dwyane Wade à bord pour Marcus Smart en tant que joueur défensif de l’année

Dwyane Wade, ancien champion de Miami Heat, pense que le vétéran des Celtics de Boston, Marcus Smart, devrait être au premier plan sinon au centre de la conversation du joueur défensif de l’année de la NBA.

Avant en raison de la polyvalence défensive du Texan, capable de garder de petits gardes rapides jusqu’à des gros hommes solides et forts. Pas au centre, cependant, car l’ancien Heatle reconnaît que le prix revient presque toujours aux grands hommes, l’attaquant de Los Angeles Clipper Kawhi Leonard, la seule exception récente.

S’exprimant lors d’une récente émission de TNT NBA, le natif de Chicago a déclaré: «Écoutez, je sais que ce prix est normalement un grand prix, mais cette année, nous devons revenir aux Gary Paytons du monde, aux Michael Jordans du monde. , où les gardes reçoivent le prix du joueur défensif de l’année. »

“Ce que Marcus Smart a fait, je veux dire que vous l’avez vu ce soir quand il s’est rencontré sur le bord, je veux dire qu’il n’a pas peur. Et ce n’est pas seulement les blocs, c’est l’agitation. C’est la plongée sur le sol pour le ballon, c’est le basculement d’un à cinq que le gars fait. “

“Je pense donc qu’il mérite plus de crédit”, a-t-il ajouté.

Le natif de Flower Mound a apprécié les louanges de son ancien adversaire et a répondu sur Twitter avec remerciements samedi.

«Appréciez l’amour de Dwyane Wade! de l’un des meilleurs à avoir jamais joué! Je suis . DPOY égalité! Les gardes peuvent aussi le faire. La défense n’est pas une question de taille », a tweeté le produit Oklahoma State. “Il s’agit du. Appréciez! “

Smart a longtemps été le cœur et l’âme de l’équipe aux deux extrémités du sol, et bien que longtemps ridiculisé en tant que “ flopper ” par certains analystes et fans occasionnels de la NBA, le consensus a commencé à se dégager en dehors du fandom des Celtics sur la façon dont le l’ancien Cowboy contribue à gagner le basket.

Donc, c’est particulièrement agréable de voir une telle approbation de haut niveau de ce que le vétérinaire Celtics a fait du côté défensif du parquet.

