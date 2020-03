Dwyane Wade compare une compétence spécifique de Steph Curry à Rip Hamilton

Jaillir sur la capacité de tir du gardien de Golden State Warriors Steph Curry est un vieux chapeau. Tout le monde sait qu’il a changé la donne.

Mais l’ancien garde de tir de Miami Heat Dwyane Wade a déclaré vendredi sur Instagram Live que Curry avait une autre compétence qui le rend encore plus difficile à défendre.

“L’une des plus grandes forces de Steph dont certaines personnes parlent, mais pas beaucoup de gens, parce qu’ils parlent de tous les 3 et de la manipulation du ballon, c’est que Steph n’arrête jamais de bouger du ballon”, a déclaré Wade.

Les défenses ont appris depuis longtemps qu’ils doivent jouer serré sur Curry et son frère Splash, Klay Thompson. Pourtant, au fil des ans, le duo n’a pas été plus facile de s’arrêter lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain.

Les deux ne s’arrêtent jamais.

“Quand Steph abandonne le ballon, c’est à ce moment-là qu’il est le plus dangereux”, a expliqué Wade. “Et c’est fou de penser, non, parce que quand il a le ballon, il est incontrôlable. Mais quand il n’a pas le ballon? Oublie ça.”

Curry obtient souvent des comparaisons avec les grands tireurs de tous les temps, mais Wade a jeté un nom différent cette fois.

“Il est comme Rip Hamilton et Ray Allen et ces gars-là en ce qui concerne la condition et la forme dans laquelle il se trouve, et la façon dont il est capable de courir”, a déclaré Wade.

“C’est quand il devient effrayant, quand il abandonne le ballon.”

Vendredi, la légende du Heat a fait ces commentaires sur IG Live avec sa femme, Gabrielle Union.

Les deux ont accepté de parler des joueurs actuels. La plupart étaient des jeunes gars, mais quand Curry a grandi, ils ne pouvaient pas s’aider eux-mêmes.

Union, dirigeant les noms vers Wade, a ouvert avec Curry en parlant de lui hors du terrain.

Union: “Steph Curry est l’une de ces personnes que tout ce que vous imaginez Steph Curry est, il est en fait dans la vraie vie.”

Wade: “Il est comme la personne la plus gentille du monde.”

Union: «Dans le monde».

Donc, alors que Curry propose un spectacle se déplaçant sur le terrain, il semble que son comportement que les fans voient n’est pas seulement pour le spectacle.

