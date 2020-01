Dwyane Wade dit que lui et LeBron James voulaient juste «rendre Kobe fier»

Ces derniers jours ont été une effusion constante de sentiments de tristesse, d’angoisse, de désespoir, de nostalgie et bien plus encore. Et dans le cadre du processus de deuil du monde du basket-ball, la TNT a produit une édition spéciale de son spectacle depuis l’intérieur d’un Staples Center vide, site du match reporté entre les Lakers et les Clippers mardi.

Les moments les plus remarquables de la série sont venus de Shaquille O’Neal et Jerry West, qui ont tous deux été submergés d’émotions. Shaq, bien sûr, était le coéquipier de Bryant pour trois courses de championnat de 2000-2002 et West est l’homme qui a pu échanger pour Bryant le jour du repêchage de la NBA en 1996. Mais comment Kobe a affecté la génération immédiate après lui a été discuté par la légende de Miami Heat Dwyane Wade.

Wade, qui est souvent comparé à Bryant parce qu’ils jouent la même position, dit que lui, LeBron James et d’autres de leur génération qui sont comparés à Kobe voulaient juste le rendre fier.

Alors que Dwyane Wade a fait l’éloge de Bryant à la télévision nationale aux côtés d’autres légendes de la NBA, son fils Zaïre a honoré Kobe avec son fameux pull en jersey sur le côté après un dunk dans son match hier soir pour le Sierra Canyon.

Le prochain match prévu des Lakers aura lieu vendredi au Staples Center contre les Portland Trail Blazers.

