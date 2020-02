Dwyane Wade ne veut pas que Ben Simmons attende, saisit l’opportunité

Tout le monde semble avoir à donner son avis sur les Philadelphia 76ers. Que ce soit à propos de Joel Embiid ou Brett Brown ou Ben Simmons, tout le monde a une opinion pour une équipe aussi talentueuse qui est, à toutes fins utiles, sous-performante comme la 5ème graine de la Conférence Est.

La légende de Miami Heat, Dwyane Wade, qui a beaucoup de respect pour Simmons et a échangé des maillots avec lui lors de son dernier match à Philadelphie, ne veut pas que Simmons attende ou gaspille une opportunité. Tout le monde est contrarié de ne pas avoir tiré de sauts alors que la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a commencé à étendre son jeu à la ligne des 3 points.

Wade a rejoint la première prise d’ESPN dans sa ville natale de Chicago pour parler de Simmons et il a déclaré:

N’attendez pas. Giannis n’attend pas. J’adore Ben, je pense que Ben peut être une star dans cette ligue et je ne veux pas qu’il attende son opportunité. Prends le maintenant. Je pense que beaucoup de gars font ça. Ils attendent et disent «Oh l’année prochaine, l’année prochaine». Quand je suis arrivé en troisième année de championnat, je n’ai pas le temps d’attendre. Allons-y et allons-y… prenez ce que vous avez et allez-y, allez-y et travaillez, travaillez, travaillez, et c’est ce que je veux voir ces gars faire… Je veux que Ben Simmons regarde ce que Giannis a fait et dites “je ne veux pas”. Je veux être MVP de la ligue maintenant et pas plus tard.

Wade est un gars qui est sur le point d’être un Temple de la renommée au premier tour et un gars que Simmons peut utiliser comme exemple. Simmons possède tous les outils pour être l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue. Il est maintenant temps pour lui de le prendre et d’être en route pour un éventuel championnat NBA.

