Dwyane Wade produit le documentaire sur les Jeux Olympiques de 2008 “Redeem Team”

Alors que tout le monde parle de «The Last Dance», Dwyane Wade a perdu connaissance qu’un autre documentaire sportif allait sur une équipe emblématique du passé récent. Selon C. Isaiah Smalls du Miami Herald, Wade a récemment déclaré à un podcast qu’il produisait un documentaire sur l’équipe Redeem 2008 qui avait remporté la médaille d’or olympique 2008 pour les États-Unis à Pékin.

“C’est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un an environ”, a déclaré Wade lors d’un podcast publié vendredi. “Pour moi, c’était une grande année, 2008. J’ai dû me racheter, parce que tout le monde pensait que j’avais fini.”

L’équipe de basket-ball masculine des États-Unis de 2008 a non seulement été importante pour restaurer la réputation du basket-ball masculin des États-Unis sur la scène nationale, mais elle a également semé les graines d’un mouvement qui allait changer la NBA pour toujours. Selon la légende, c’est à cette époque que LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh se sont connectés, ce qui a finalement mené à leur course de quatre ans ensemble à Miami qui s’est terminée par deux championnats et a changé à jamais le paradigme de l’agence libre joueur-star .

Et tandis que toutes ces choses se passaient en arrière-plan, Kobe Bryant finirait par prendre tous les gros plans, cimentant sa légende avec une génération, tout en essayant d’apporter de la ténacité à Pau Gasol que les Lakers utiliseraient pour gagner la prochaine deux championnats NBA. C’est également là que l’amitié et le respect entre LeBron et Kobe se sont développés.

Avec Wade sous contrôle créatif, nous espérons qu’il y a des joyaux dénichés qui n’ont pas encore frappé le Web que nous verrons chaque fois que le documentaire sera prêt pour le public. Des parties de booray sur l’hôtel de l’équipe? Un jeu de fin de soirée dans la chambre d’hôtel avec Wade, Bosh et LeBron? Je ne demande pas grand-chose ici.

