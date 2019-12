Dwyane Wade qualifie James Harden de "l'un des meilleurs"

Dans le panthéon historique des gardes de tir d'élite de la NBA, le triple champion et 13 fois All-Star Dwyane Wade est généralement considéré comme le plus haut gradé – quelque part juste sous Michael Jordan et Kobe Bryant.

Sur la base d'une nouvelle interview, il semble que Wade soit prêt à accueillir la superstar des Houston Rockets James Harden dans ce niveau légendaire de certains Hall of Famers et de tous les temps.

Dans un épisode du podcast «All The Smoke» sorti jeudi, Wade a été demandé quels étaient les trois joueurs qui, selon lui, porteraient la ligue dans sa prochaine génération une fois que la course de l'ancien coéquipier de Wade, LeBron James – qui aura 35 ans plus tard ce mois-ci – arrive à la fin.

En réponse à cette requête de l'ancien joueur de la NBA Matt Barnes, Wade a nommé Harden, Kevin Durant de Brooklyn et Steph Curry de Golden State.

Concernant Harden, Wade a déclaré:

Vous pensez à ce que James Harden est devenu, c'est indéniable. Il est indéniable qu’il est l’un des meilleurs à avoir touché le basket-ball.

Du point de vue de la notation, il rend les choses faciles. … Il est capable de marquer ce ballon de basket d'une manière que nous n'avons jamais vue. C’est pourquoi il devient haineux, car nous ne l’avons jamais vu comme ça auparavant. Il doit prendre cette haine d'Allen Iverson, car il a été l'un des premiers à le faire comme il le fait.

Continuez, mon frère, faites-le à votre façon.

Ce n'est pas la première fois que Wade fait tout son possible pour complimenter Harden. En novembre 2019, Wade – qui a pris sa retraite le printemps dernier après 16 saisons NBA, la plupart avec le Miami Heat – a déclaré sur Twitter qu'il voulait voir Harden en moyenne 40 points par match pour la saison.

Harden mène actuellement la NBA avec une moyenne de 38,9 points par match, ce qui sur une saison complète serait le plus élevé de tous les joueurs au cours des 56 dernières années. Le MVP 2018 affiche également en moyenne 7,4 passes décisives et 6,0 rebonds.

Le podcast complet avec Wade, Barnes et l'ancien attaquant de la NBA Stephen Jackson peut être écouté ci-dessous. La conversation concernant Harden, Durant et Curry a lieu dans les cinq dernières minutes.