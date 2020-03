Dwyane Wade révèle l’inspiration pour les lobs avec LeBron James

Les anciens coéquipiers de Miami Heat Dwyane Wade et LeBron James étaient sans doute l’un des duos les plus prolifiques que la NBA ait jamais vus, grâce à leur athlétisme surnaturel et à leur excellente vision de la cour.

Quelques jours après que James se soit souvenu de leur temps passé ensemble en regardant leurs vieux moments forts de ruelle, Wade a révélé la source d’inspiration pour leurs lobs défiant la gravité.

Le Flash a partagé un montage des anciens All-Stars de Seattle SuperSonics Gary Payton et Shawn Kemp.

@KingJames c’était l’inspiration pour nos lobs! https://t.co/OTpxquMLdG

Payton et Kemp, plus connus sous le nom de connexion “The Glove” et “Reign Man”, étaient l’un des duos les plus redoutés au milieu des années 90.

Avec son excellente sensation pour le jeu, Payton a distribué des pièces de dix cents à la manière de Kemp, ce dernier finissant généralement par de puissants rockers. La paire était les partisans originaux de “Lob City” avant même que le terme ne soit populairement inventé dans la NBA d’aujourd’hui.

Leur jeu de pick-and-roll était à peu près imparable à l’époque, alors qu’ils menaient les Sonics à la finale de la NBA en 1996. Cependant, ils ont perdu contre Michael Jordan et les Chicago Bulls en six matchs.

Dwyane Wade et LeBron James, d’autre part, se relayaient généralement pour distribuer et recevoir leurs pièces de théâtre.

Wade, qui est maintenant à la retraite et a changé de poste d’analyste pour TNT, rejoint la longue liste de joueurs comptant sur des clips de moments forts pour les divertir pendant la pause de la NBA.

Wade a également été actif sur les réseaux sociaux, qualifiant sa plus jeune fille d ‘«humeur», tout en jouant dans un cerceau de fortune avec sa femme Gabrielle Union.