Dwyane Wade voudrait postériser LeBron James

Si la légende de Miami Heat a eu la chance de surpasser n’importe quel joueur NBA actuel, il saurait facilement qui choisir. Wade a participé à un AMA (Ask Me Anything) via Bleacher Report et lorsqu’on lui a demandé sur qui il choisirait de tremper, il a répondu à son ancien coéquipier LeBron James.

“Hahaha. C’est le plus simple pour moi. Ce serait LeBron Jame. Parce que nous sommes amis », a déclaré Wade lors de l’AMA de 20 minutes. «Je veux avoir cette encoche dans ma ceinture. Si je le faisais au cours de ma dernière année, j’aurais probablement une technologie pour parler autant. J’adorerais le tremper. »

Choisis respectivement premier et cinquième au total lors du désormais célèbre repêchage de la NBA 2003, Wade et James deviendront rapidement des stars de la ligue. Au cours de l’intersaison 2010, James et son compatriote Chris Bosh allaient apporter leurs talents à South Beach et rejoindre Wade sur le Miami Heat.

Les trois grands de Dwyane Wade, Bosh et James gagneraient deux championnats à Miami et deviendraient l’une des équipes les plus dominantes de mémoire récente.

L’amitié de James et Wade était bien connue depuis des années et existait bien avant de faire équipe à Miami.

Quant à Wade lui-même, le garde de tir de 6 pieds 4 pouces a connu une carrière de calibre du Hall of Fame en jouant 15 saisons avec Miami, une avec les Cleveland Cavaliers et une avec les Chicago Bulls.

Pour sa carrière, Wade a en moyenne 22,0 points, 5,4 passes décisives, 4,7 rebonds et 1,5 interceptions par match. Le joueur de 38 ans a également formé 13 équipes All-Star, huit équipes All-NBA et trois équipes All-Defensive au cours de sa carrière.