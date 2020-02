eBay supprime les souvenirs de Kobe Bryant

eBay a déclaré à TMZ qu’elle avait bloqué la vente de plusieurs listes de souvenirs remis au mémorial public de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant lundi dernier au Staples Center.

La société de commerce électronique n’autorise pas les annonces qui tentent de profiter de la tragédie humaine ou de la souffrance. Bryant est décédé le 26 janvier avec sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dans le sud de la Californie.

Après le mémorial, plusieurs «fans» qui ont assisté au mémorial ont tenté de vendre les souvenirs à des prix absurdes. En fait, il y en a d’autres qui ont énuméré des souvenirs pour le prix «Achetez-le maintenant» à 5 000 $.

Cependant, il convient de noter qu’eBay n’interdit pas la vente d’articles généraux de Kobe Bryant qui ne provenaient pas du mémorial.

Immédiatement après l’accident d’hélicoptère, les fans de Lakers en deuil ont créé un mémorial de Kobe et Gigi à l’extérieur du Staples Center. Chaque élément qui restait au mémorial était accompagné d’une note manuscrite. Vanessa Bryant aurait demandé que les objets laissés au mémorial en janvier dernier soient envoyés à sa famille.

Les Lakers ont retiré les maillots No. 8 et 24 de Bryant l’année dernière. L’icône du basket-ball tardif devrait être un Temple de la renommée au premier tour dans le cadre d’une classe incroyable plus tard cette année.

Les Lakers ont actuellement le meilleur record de l’Ouest. Cependant, rien ne rendrait cette saison plus spéciale que de voir LeBron James et Anthony Davis mener le Purple and Gold au Larry O’Brien Trophy en juin. Les deux joueurs étaient proches de Bryant et son décès les motivera sans aucun doute à le gagner toute cette année.

De nombreux joueurs de la ligue ont changé leurs numéros de maillots pour honorer Kobe Bryant. Un certain nombre d’autres joueurs conservent leur n ° 8 ou n ° 24 afin de rendre hommage à Kobe, comme les joueurs des Chicago Bulls Zach LaVine et Lauri Markkanen.