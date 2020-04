Échelle des salaires des recrues de la NFL: combien les joueurs de première année sont-ils payés?

Il est révolu le temps où les contrats de recrue sont fortement négociés, limitant le besoin de certains joueurs d’embaucher un agent et donnant aux équipes plus de flexibilité pour faire leurs choix. La ligue fonctionne maintenant en utilisant une échelle de salaires pour les nouveaux joueurs de la NFL, réduisant ce qui était devenu une série d’offres incroyablement coûteuses pour les joueurs qui ne se sont pas toujours déroulés.

Avec l’élimination d’un énorme jour de paie dès la sortie du collège, l’importance de dépenser judicieusement est une tendance croissante. Il y a plus d’éducation pour les jeunes joueurs sur la meilleure façon de faire durer leur argent, dans une ligue où la sécurité d’emploi n’existe pas vraiment.

Avant le repêchage de la NFL 2020, le demi de coin des Dolphins Byron Jones a offert de tels conseils à la nouvelle classe de recrue:

Mon conseil aux recrues 2020: NE PAS DÉPENSER VOTRE ARGENT. Ce numéro que vous voyez sur votre contrat est faux. Vous paierez environ 40% à 50% en taxes, frais d’agent, cotisations syndicales, compte 401k + assurance nécessaire. De plus, une grande partie de votre contrat n’est PAS GARANTIE. (1/5) – Byron Jones (@ Byron31Jump) 23 avril 2020

Ne vivez pas un style de vie somptueux. Bien que votre mère le mérite, elle n’a pas besoin d’une voiture de 100 000 $. Elle n’a pas besoin d’une maison de 1 000 000 $. Ce n’est pas encore le moment. Si vous protégez votre argent tôt, vous pouvez vivre une vie confortable pour toujours et subvenir aux besoins de votre famille. (2/5) – Byron Jones (@ Byron31Jump) 23 avril 2020

Cela fait écho à ce que son coéquipier, le secondeur Jerome Baker, a entendu lors de son entrée dans la NFL en 2018. Lors de la journée professionnelle de l’Ohio cette année-là, Baker – un choix de troisième ronde pour les Dolphins – a longuement parlé des conseils qu’il a reçus tout au long du processus de sélection. , notamment en ce qui concerne la prise de décisions financières intelligentes.

«Tous les joueurs de football ne sont pas millionnaires. Il suffit de le jeter là-bas », a déclaré Baker. “Nous ne sommes pas riches, nous ne le sommes pas. Une fois que vous avez versé les impôts et les choses que vous devez payer, vous n’êtes pas si riche. “

Maintenant qu’il y a un plafond pour les recrues, il y a encore moins de temps pour les joueurs de faire leur marque dans la ligue et plus d’importance pour signer un deuxième contrat sans restriction.

Quelle est l’échelle salariale des recrues?

L’échelle salariale se résume au premier choix de projet obtenant le plus gros contrat, et un montant réduit en dollars pour chaque choix par la suite. Plus les joueurs glissent sur les tableaux de sélection, moins ils voient de salaire et obtiennent moins de garanties.

Chaque joueur repêché obtient un contrat de quatre ans, et les choix de premier tour ont une option de cinquième année intégrée pour les équipes qui doivent être exercées entre les joueurs de troisième et de quatrième année. Les agents libres non repêchés sont également soumis au barème des salaires des recrues, mais ne sont éligibles que pour les contrats de trois ans.

Quelle est l’échelle salariale pour 2020?

Les équipes avaient de l’argent alloué contre le plafond salarial avant le repêchage, sur la base du bassin de recrues et du plafond salarial de la ligue, qui en 2020 est de 198,2 millions de dollars. Le groupe de recrues de chaque équipe sera un peu différent en fonction de leur situation de plafond salarial, mais un calcul sûr est de 610 000 $ (le minimum de la première année) multiplié par le nombre de choix de repêchage.

Combien les recrues de cette année sont-elles payées?

L’année dernière, le choix numéro un Kyler Murray a signé un contrat de 35,2 millions de dollars sur quatre ans avec les Arizona Cardinals. Son salaire de base était de 495000 $, mais avec une prime de signature importante, ses gains en espèces totaux étaient supérieurs à 24 millions de dollars en 2019.

Le choix final du repêchage, Caleb Wilson, a également été repêché par les Cardinals. Il a signé un contrat de 2,59 millions de dollars sur quatre ans, mais il n’a pas gagné autant car il a été annulé avant le début de la saison et a ensuite signé avec l’équipe d’entraînement.

En 2020, les Bengals prendront probablement le quart-arrière Joe Burrow avec le premier choix. Son accord devrait valoir environ 37 millions de dollars:

# 1 Contrats globaux ’20: À déterminer, 37 M $ (ish)

’19: Murray, 35 M $

’18: Mayfield, 32,6 M $

’17: Garrett, 30 M $

’16: Goff, 28 M $

’15: Winston, 25,3 M $

14: Clowney, 22,2 M $

’13: Fisher, 22,2 M $

’12: Chance, 22,1 M $

’11: Newton, 22 M $

——————–

’10: Bradford, 78 M $ – Spotrac (@spotrac) 23 avril 2020

En utilisant les projections de Spotrac, voici le salaire moyen en valeur totale pour les joueurs repêchés à chaque tour:

Premier tour: 18,4 millions de dollars

Deuxième tour: 6,9 millions de dollars

Troisième tour: 4,4 millions de dollars

Quatrième tour: 3,3 millions de dollars

Cinquième tour: 2,95 millions de dollars

Sixième tour: 2,8 millions de dollars

Septième tour: 2,7 millions de dollars

Quand et pourquoi a-t-il été adopté?

Un accord a été conclu entre la ligue et la NFLPA lors du lock-out en 2011, appliquant une échelle salariale recrue pour les choix de sélection dans le cadre de la nouvelle convention collective. À l’approche des négociations, les équipes étaient contrariées de devoir vider leur portefeuille pour les choix de première ronde – qui approchaient des numéros de franchise QB – et les vétérans étaient fous que les recrues les dépassent.

En mars 2020, la NFL et la NFLPA ont négocié une nouvelle ABC, qui comprenait des augmentations plus élevées pour les minimums recrues et les années suivantes de leurs contrats.

Les joueurs peuvent-ils renégocier leurs contrats de recrue après la première année?

Non. Les joueurs ne sont pas en mesure de négocier leur salaire avant leur quatrième année, ce qui a été un problème pour les joueurs qui excellent après être tombés à un tour ultérieur de leur draft. Seahawks QB Russell Wilson était un choix de troisième ronde en 2012, et bien qu’il ait mené son équipe au Super Bowl en 2013 et 2014, il n’a pas vu plus d’un million de dollars de salaire de base par an jusqu’à son deuxième contrat en 2016.

Cette nouvelle réalité a conduit à la transmission de nouveaux conseils aux joueurs entrants. Baker a noté lors de sa journée professionnelle que l’ancien sécurité de la NFL, Mike Doss, lui avait dit: «votre premier contrat, enregistrez tout.»

Cela fait écho aux conseils qu’il a reçus du choix de repêchage de 2016 Joshua Perry, qui a déclaré au Baker: “Le deuxième contrat pourrait être différent, mais le premier contrat, vous n’êtes pas riche.”

Que ce soit pour une blessure, une formation profonde ou une foule d’autres obstacles, les recrues ont une bataille difficile pour devenir un verrouillage de la ligue. Jusqu’à ce qu’ils le fassent, il est impératif qu’ils prennent des décisions financières judicieuses pour assurer la pérennité de l’argent de leur contrat de recrue.

Les recrues doivent-elles encore embaucher un agent?

Au fur et à mesure que la recrue traite et comment l’équipe les utilise, les questions que les nouveaux joueurs de la NFL doivent se poser, y compris l’embauche d’un agent.

Pour quelqu’un comme Joey Bosa en 2016, avoir un agent pour agir en son nom était bénéfique. Le choix global n ° 3 de 2016 a fini par manquer les quatre premiers matchs de sa saison recrue en raison d’un retard dans le camp d’entraînement pendant la durée du contrat. Bien que les salaires ne soient pas à négocier, les bonus de signature et le langage compensatoire le sont – Bosa a finalement obtenu quatre ans garantis et le plus gros bonus de signature (17 millions de dollars) de l’histoire de Chargers. (Il a ensuite remporté le titre de recrue défensive de l’année, donc cela a fonctionné pour les deux parties.)

Ces types de négociations ne se produisent pas souvent, cependant, et des joueurs comme le choix de premier tour des Ravens, Lamar Jackson, ont décidé de renoncer à engager un agent. Au lieu de cela, le quart-arrière a un manager (sa maman) et un avocat pour aider avec tout le backend. Il y avait une grande puanteur faite par divers médias sur la décision de Jackson, mais il a parlé de son choix de se représenter au NFL Scouting Combine.

“Je sais qu’en entrant en tant que recrue, les agents ne négocient vraiment rien”, a déclaré Jackson en mars 2018. “Vous allez recevoir le salaire que vous allez recevoir, ou autre chose, et j’ai décidé de ne pas ‘ t besoin de lui. Il va prendre une grosse part de mon salaire de toute façon, et je pense que je le mérite en ce moment. “

Baker Mayfield, le choix n ° 1 en 2018, a également couvert la possibilité de passer sans agent à travers le processus de draft, mais a finalement décidé d’en ajouter un à son arsenal. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque joueur lorsqu’ils décident d’engager un agent, et malgré une longue liste de pros, perdre une grosse somme d’argent dès la sortie de l’université ne peut pas être ignoré non plus.