Elano était une force douce tandis que Manchester City devenait une centrale électrique

Tu te souviens d’Elano? Il a eu une carrière qui l’a conduit du Brésil en 2001 à la Super League indienne où il a pris sa retraite en 2015. Le sommet de sa carrière, en termes de statut, est venu quand il a joué deux saisons pour Manchester City de 2007 à 2009. Elano a joué pour City au cours de la période où le club a été acheté par l’ancien Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, à l’été 2007, puis revendu au Abu Dhabi United Group en septembre 2008. Il était là pour la transition du club du un frère de Manchester United calme, moyen et non menaçant, à des voisins bruyants vainqueurs de titres.

Je pense à Elano parce que le premier jour du printemps est passé il y a quelques jours. Le printemps est considéré comme la saison des transitions, des renaissances. Dans le livre 6 de l’Iliade, Homère relie le cycle des saisons à la vie des gens, désignant le printemps comme le temps de nouveaux commencements:

«Comme les générations de feuilles, la vie des mortels.

Maintenant, le vent disperse les vieilles feuilles sur la terre,

maintenant le bois vivant éclate avec les nouveaux bourgeons

et le printemps revient. Et donc avec les hommes:

lorsqu’une génération prend vie, une autre meurt. »

Le printemps, la saison bien connue du changement, conviendrait parfaitement à quelqu’un comme Elano, qui était là lorsque City a abandonné son ancienne identité pour une nouvelle, plus puissante. Mais je n’assimile pas le printemps à Elano. Je pensais à Elano au printemps car la lumière du soleil, le temps plus chaud, la vue des fleurs, des oiseaux et d’autres petites créatures me rappellent que l’été est proche. Et l’été est le vrai moment du changement.

Cette idée de l’été comme période de transition pour moi est liée au cycle scolaire. Normalement, l’école se déroule du début de l’automne au milieu du printemps, puis les élèves sont libérés de sa tyrannie. L’été est le temps de la liberté, les quelques mois d’enfant ou de jeune adulte que l’on a pour soi. C’est le temps entre les temps, la période entre une étape de la vie et l’autre, avant de devoir assumer les responsabilités accrues d’une nouvelle classe, ou obtenir un diplôme et aller au collège.

Les meilleurs étés pour moi sont ceux où rien ne compte. Quand il semble que les jours soient interminables et que l’on ne fait rien de plus que d’être vivant, de profiter de chaque jour, de s’ennuyer et d’apprécier parfois la simple fugacité des choses. Elano, comme la romance estivale parfaite, est un joueur qui n’a pas vraiment d’importance. Il n’apparaîtra pas dans le livre des records ou ne sera pas un personnage principal dans l’histoire de la transformation du club. Son séjour à City était trop bref. Rien n’a été accompli au cours de ces deux années, sauf le passage d’un groupe de propriété à l’autre. Et lorsque City est passé à sa nouvelle identité, il n’y avait plus de place dans ce nouveau monde pour quelqu’un comme Elano, qui n’était pas un mauvais joueur, mais qui n’était plus ce que le club voulait.

Il était la pause entre une étape de la vie et la suivante. Quelqu’un dont on se souvient soudain comme d’un doux souvenir éphémère, comme un de ces jours nostalgiques d’été passés avec des amis en riant jusque tard dans la nuit. Il est normal que même trouver les vidéos des moments forts d’Elano soit difficile, et les rares qui existent durent moins de trois minutes et montrent généralement ses objectifs.

J’ai un penchant pour Elano à cause de la façon douce et intelligente dont il jouait. Il était un milieu de terrain de but de son temps à Santos, où il a marqué 22 buts en une saison, bien que ceux-ci soient venus en 61 matchs. Il a marqué un total de 18 buts en 84 matchs avec City. Il n’était pas physiquement dominant, ni un dribbleur ou un passeur hors pair. Je le considère comme David Silva pour les gens qui ne pouvaient pas se permettre David Silva, sauf avec un meilleur score.

Ce n’est pas pour dénigrer Elano. Ce qui se démarquait le plus de lui pendant son séjour avec City était sa technicité supérieure par rapport à ceux qui l’entouraient. Il n’était peut-être pas assez bon pour l’époque à venir, mais il espérait qu’il y avait quelque chose de mieux à venir. Il était assez bon pour une équipe qui aspirait à la Ligue des champions, mais pas pour une équipe qui aspirait à remporter des titres de manière cohérente. Arseny Tarkovsky a parfaitement capturé l’essence d’Elano dans le poème «Now Summer is gone…»:

Maintenant l’été est parti

Et peut-être jamais.

Au soleil il fait chaud,

Mais il doit y en avoir plus.

Elano a naturellement perdu sa place à City face aux forces du changement. Shaun Wright-Phillips et Robinho ont été amenés et City a commencé son évolution vers la puissance qu’elle est aujourd’hui. Le club a grandi. Les jours tendres et sans conséquence de l’été ont pris fin, tout comme le temps d’Elano.

C’était presque comme si Elano était conscient de sa nature de romance de courte durée, comme la pause de l’été. Il a rebondi dans divers clubs après, plus tard dans des postes de direction, ne passant qu’un an ou deux chacun avant de passer au suivant.

Son séjour à City a peut-être été bref, mais il était aussi important que n’importe quel gardien, tendant à un lit de fleurs sous le chaud soleil d’été, travaillant à faire monter le jardin des graines à la beauté de la pleine floraison.