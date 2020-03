Éliminatoires définitifs possibles dans le coronavirus de la saison finale de la NBA

La progression du coronavirus aux États-Unis s’intensifie et avec elle les espoirs de reprise de la concurrence à court terme semblent se dissiper. Ce qui pourrait ressembler à une pause d’un mois ou au plus deux, se transforme en véritable cauchemar pour le commissaire de la NBA, qui doivent réfléchir à tout moment aux formules pour tenter d’éviter le désastre économique qui serait si la saison ne se terminait pas. Au cours des dernières heures, on sait qu’il existe déjà une approche sur la table des Adam Silver ne pas jouer un match de ligue régulier et jouer les séries éliminatoires sur la voie rapide.

Un format comparable à celui de la Copa del Rey dans les ligues européennes. Il est encore tôt pour déterminer si cela se produira ou non, mais il est commode de s’habituer à l’idée que les efforts se concentreront sur au moins les éliminatoires, il semble donc très possible que les positions actuelles dans le classement puissent rester inchangées. . Le basket-ball ne fait plus partie des priorités de personne, mais si cette phase finale du championnat pouvait être jouée, l’illusion des joueurs et des fans reprendrait. Quelles seraient les confrontations?

31/03/2020 07:03

La meilleure ligue de basket-ball du monde penserait déjà à des alternatives au cas où la crise des coronavirus ne permettrait pas de jouer l’intégralité des séries éliminatoires

Conférence Ouest

Façon mortelle qu’ils auraient Los Angeles Clippers vers la fin, face à face avec le Dallas Mavericks Luka Doncic et en attendant le vainqueur de Houston Rockets et Denver Nuggets. La profondeur de l’équipe de Los Angeles perdrait une efficacité remarquable avec un format réduit, où les joueurs talentueux de leurs adversaires potentiels seraient une menace latente. De l’autre côté, Los Angeles Lakers serait mesurée à environ Grizzlies de Memphis avec rien à perdre, tandis que son rival en demi-finale sortirait du duel entre Utah Jazz et Oklahoma City Thunder, à égalité avec un pronostic très difficile.

Conférence de l’Est

Les grands blessés seraient Philadelfia76ers, qui affronterait sans avantage sur le terrain le premier match nul contre Boston Celtics. Embiid et Simmons auraient du mal à vaincre une franchise qui grandit dans ces conflits. Le vainqueur de cette cravate ferait face à Toronto Raptors ils ne devraient avoir aucun mal à battre Filets de Brooklyn, tant que le redémarrage n’était pas retardé si longtemps qu’il permettrait à Kyrie Irving et Kevin Durant de revenir. De l’autre côté de la boîte, Milwaukee Bucks ferait face à certains Orlando Magic sans aucun argument pour les battre, et j’attendrais le vainqueur du duel le plus ouvert: Miami Heat contre Indian Pacers.

