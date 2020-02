Elinor Kaine était une rédactrice sportive pionnière dans une industrie conçue pour les hommes

“Je ne savais pas que vous étiez une grande fanatique de sport”, explique un serveur nommé Ellen, se promenant à la table d’Elinor Penna après avoir entendu son histoire sur la visite du camp d’entraînement des Colt de Baltimore. “Je connais les Colts d’Indianapolis, mais … les Colt de Baltimore!”

“Eh bien, je l’étais”, répond Penna. «Ce fut l’une des choses les plus intéressantes qui se soient jamais produites, comment ils ont fait sortir les Colts de Baltimore.»

Nous sommes assis dans la salle à manger du Garden City Country Club de Long Island, où elle mange assez souvent pour saluer le personnel par son nom – et pour savoir ce qu’elle va commander. Ainsi, au lieu de regarder le menu, Penna, 83 ans, a commencé à présenter une série de vieilles photos et de magazines présentant un sujet commun: elle.

«Ellen, regarde ça – il y a 60 ans», dit-elle en brandissant une photo d’elle et de Johnny Unitas. “La raison pour laquelle nous avons ce déjeuner est parce que j’écrivais sur le football pour 40 journaux et que je n’étais pas autorisée dans la presse, étant une femme.”

“Vraiment, à l’époque?”, Répond Ellen. “Oh mon Dieu.”

«Maintenant, regardez toutes les femmes sur la touche», dit Penna, un sourire perplexe traversant ses lèvres rouges soigneusement peintes. “C’est tellement facile pour eux – je suis tellement jaloux.”

Dire que Penna était une femme pionnière sportive est un euphémisme. Travaillant sous son nom de jeune fille, Elinor Kaine, dans les années 1960 et au début des années 70, elle était un véritable phénomène des médias sportifs avec les chroniques syndiquées, les offres télévisées, les offres de livres et les conversations trash de pairs mécontents pour le prouver. Bien qu’elle se souvienne par intermittence aujourd’hui de son combat largement médiatisé pour pénétrer dans une boîte de presse de la NFL, le travail de Penna signifiait bien plus que cela.

Elle a été écrite dans Harper’s Bazaar, Women’s Day, Newsweek et Vogue (qui appelait son écriture de football «drôle, bavarde, franche et technique») tout en obtenant des signatures dans Esquire, après que ce magazine l’ait qualifiée de «meilleure diseuse de bonne aventure dans le football professionnel . “Ses défis pour l’établissement de rédaction sportive étaient doubles: premièrement, elle était une femme, et, deuxièmement, elle a refusé à la fois la vénération et le jargon, favorisant un ton bavard et brillant qui avait plus en commun avec les blogs contemporains que son travail. pairs grossiers. Les fans appréciaient l’intrépidité et l’esprit de Penna, sa volonté de commenter à la fois ce que les autres écrivains ne penseraient pas (état matrimonial des joueurs et rituels d’avant-match) et ce qu’ils n’oseraient pas (rumeurs juteuses sur la discorde et les échanges avec le front office). Comme l’a dit un admirateur: «Elle doit avoir des chaussures tachées de sang de marcher sur tant d’orteils.»

Les sceptiques – et les sexistes – l’ont surnommée «Tokyo Rose du football professionnel», un surnom qui malheureusement est resté: «la seule femme dans ce qui a été conçu comme un jeu d’homme, et comme Rose, une irritante.» En bref, comme l’a supposé un collègue chroniqueur, “Les femmes comme celles-ci blessent l’ego des hommes.”

Mais 50 ans après ce que son ami Larry Merchant a surnommé «The Kaine Mutiny», Penna vit entre Long Island et Miami dans une obscurité relative. Son compte Twitter très actif (@NFL_Elinor) compte 329 abonnés; elle joue dans des pools de survivants (elle a gagné 3000 $ il y a quelques saisons) et regarde tous les jeux – juste sur une télévision beaucoup plus grande et plus colorée qu’à ses débuts en couvrant le jeu.

“Imaginez que vous regardez un jeu sur un écran noir et blanc de 10 pouces, vous ne verrez plus rien de tout cela, les annonceurs sont ennuyeux et c’est tout”, dit Penna. “C’est tellement plus amusant maintenant! Vous avez beaucoup de rediffusions. Vous pouvez même enregistrer un jeu et l’enregistrer pour plus tard. »

Il est vrai que le sport a radicalement changé au cours de la vie de Penna. Elle est née Elinor Graham Kaine à Miami Beach en 1935, alors qu’il n’y avait que neuf équipes dans la NFL. Elle a grandi entre Chicago et Miami – ou entre Wrigley Field et Hialeah Racetrack, comme elle le raconte. Ses chevaux aisés appartenant à une famille, et les courses étaient l’entrée de Penna dans les mondes toujours entrelacés des sports, des jeux de hasard et de la haute société.

Après avoir à peine obtenu son diplôme du Smith College en 1957 avec un diplôme en mathématiques – où elle avait passé la plupart de son temps à convaincre les garçons de la conduire vers les hippodromes voisins et à jouer des tours à ses camarades de classe – Penna a passé un an à travailler dans un laboratoire de génie aéronautique à Princeton. tout en prenant des cours de guitare flamenco sur le côté (une clause qui ne semble pas réelle mais qui l’est d’une manière ou d’une autre).

Pendant ce temps, elle a commencé à voir l’attrait de la NFL: des amis venaient lui rendre visite dans le New Jersey le dimanche car de là, elle pouvait obtenir des matchs des Giants et des Eagles. Une fois qu’elle a déménagé à New York un an plus tard pour devenir bibliothécaire dans une agence de publicité dans le tout nouveau Seagram Building (vivant essentiellement l’intrigue d’un personnage mineur sur Mad Men), Penna est immédiatement tombée dans le chic et le sport. des foules folles dans des endroits comme PJ Clarke, les désormais disparus Toots Shor, Gallaghers Steakhouse – Midtown institutions qui étaient, à ce moment-là, toujours à la mode.

Clarke’s, une destination célèbre pour les déménageurs et les shakers de Sinatra à Steinbrenner, était un favori particulier: elle est brièvement sortie avec le regretté propriétaire du restaurant Daniel Lavezzo Jr. («Ce n’était pas vraiment une grande romance, mais il serait mon meilleur ami jour s’il était encore en vie »).

Parmi la foule cosmopolite et moniale de Clarke, le fandom sportif de Penna a prospéré. Les Giants viendraient après les matchs à domicile: Charlie Conerly, Frank Gifford, Dick Lynch, Emlen Tunnell. Les panélistes de What’s My Line?, Comme Dorothy Kilgallen et le cofondateur de Random House Bennett Cerf, ont constitué une autre table. “Dimanche soir chez PJ Clarke était vraiment quelque chose de spécial”, dit Penna, “et avec toutes ces personnes, au moins la moitié d’entre eux étaient intéressés par le football.” Le restaurant a même mis en place sa propre équipe de football tactile pour une ligue très décontractée à Central Park , et Penna a joué: une colonne a expliqué qu’elle “peut lancer un ballon de football à 35 mètres, a de grandes mains et décrit son style de course comme” très Mel Triplett. “”

Aller aux matchs des Giants au Yankee Stadium était un événement: «Je me souviens que nous attendrions et planifierions nos chapeaux, nos costumes et nos talons hauts!», Dit-elle en riant. «Les gens habillés jusqu’aux dents – ils n’étaient pas seulement en pulls molletonnés. C’est tellement horrible maintenant. »Son colocataire est brièvement sorti avec Tim Mara, afin qu’ils puissent obtenir des abonnements sur la ligne des 50 mètres (qu’ils ont payés, note Penna: à un moment donné, le prix est passé de 20 $ à 25 $, et« nous avons utilisé pour en craindre »). Il y a eu le match, puis le match après le match: «Tout le monde a attendu au Stadium Club [a VIP lounge, basically] pour que Frank Gifford vienne chercher sa femme Maxine », explique Penna. C’est aussi là qu’elle a commencé à rencontrer les personnes qui deviendraient ses sources.

Penna, qui a grandi autour du jeu à cause des courses de bonne foi de sa famille, a reconnu l’inefficacité du marché et a vu une opportunité. De plus, elle était fatiguée de son travail de jour à l’agence. “Il y avait des bookmakers dans tous les restaurants sportifs de New York à cette époque, et ils prenaient tous des paris sur le football”, explique-t-elle. “Rien n’était légal, et à ce moment-là, ils n’ont pas mis la ligne dans le journal – je ne pense pas que c’était autorisé.”

Alors en 1961, elle a décidé de faire cavalier seul et de commencer un bulletin hebdomadaire appelé Lineback. Tout d’abord, Penna s’est liée d’amitié avec un bookmaker à Vegas, qu’elle appelait chaque semaine pour obtenir les lignes du dimanche suivant. Ensuite, elle les taperait et ajouterait les nouvelles les plus intéressantes de la ligue, qu’elle a glanées en s’abonnant aux journaux locaux dans chaque ville qui avait une équipe de la NFL – tant de papiers que le bureau de poste ne leur aurait pas livrés, et Penna a dû marcher jusqu’à Times Square et les ramener tous à son appartement au 69th Street et 2nd Avenue. Ensuite, elle ferait environ 500 exemplaires, et d’ici jeudi, cinq ou six restaurants sélectionnés (qui paieraient chacun 10 $ par semaine) avaient une pile d’exemplaires de Lineback au bar.

En d’autres termes, elle agrégeait. «Dans les journaux de New York, ils couvraient les Giants; À Chicago, ils ont couvert les Bears », explique-t-elle. «Ils écrivaient un article sur l’équipe visiteuse – comme un vendredi – et c’était tout. Mais pensez-y: 12 équipes et aucune actualité nationale à leur sujet. Pas de télévision, pas de radio. “Le journal avait deux slogans drôles:” Le plus ancien et le seul bulletin d’informations sur le football américain “et” Vous n’avez pas besoin d’aimer le football pour aimer Lineback “.

Penna a commencé à rencontrer de plus en plus de gens dans le sport après avoir commencé le bulletin d’information, et a obtenu de meilleures informations de la part des fans, des joueurs passionnés, du personnel de l’équipe et des joueurs. Elle n’a peut-être pas été autorisée à entrer dans la salle de presse ou dans les vestiaires, mais comme l’a dit un éditeur anonyme: «Elle peut recueillir plus d’informations internes, sans s’aventurer dans un seul vestiaire, que J. Edgar Hoover, Walter Winchell et Louella Parsons combiné. “

Elle a commencé à vendre des abonnements – 3 $ chacun – et a compté le manager des Yankees Casey Stengel et Ethel Kennedy parmi ses lecteurs. (Penna était particulièrement fière de ses abonnés incarcérés: “Envoyez un abonnement de Lineback à votre détenu préféré”, a-t-elle déclaré à un journal.) Même le commissaire de la NFL, Pete Rozelle, a finalement réussi à monter à bord, malgré le fait qu’elle a continuellement côtelé “The Big Bopper”, comme elle l’a appelé, dans les pages de Lineback. Son lectorat a commencé par centaines, et finirait par atteindre des milliers – tous servis par elle et un groupe d’amis fourrant des enveloppes dans son salon.

Au milieu des années 60, c’était un favori culte: «Lis religieusement par le set de George Plimpton», comme le décrit un journal, bien que Penna affirme qu’elle n’a jamais rencontré le co-fondateur de la Paris Review. “Le bulletin de football professionnel le plus chic et le plus chic du pays … qui fait fureur dans l’ensemble social émergent du football”, a expliqué un autre. Esquire l’a appelé «l’information privilégiée la plus précise et la plus intéressante sur le football professionnel». Elle a même été qualifiée de «sexy».

“Mais ce n’était pas le cas!”, Proteste Penna en riant. «Juste pour être la seule fille à leur faire croire que c’était quelque chose.» Elle s’arrête. “Quand un bulletin d’information sur le football est sexy, ce sera le jour.”

Il est vrai, cependant, que Penna a diffusé des informations sur le football avec un humour et une irrévérence rares. Avant que les experts, Twitter et les blogs ne fassent d’eux la monnaie la plus appréciée des sportifs, elle comprenait le pouvoir d’une prise de vue rapide et audacieuse – en particulier lorsqu’elle était accompagnée d’un bon one-liner. Elle a décrit Vince Lombardi, par exemple, comme «la Sophia Loren du football: une attraction de premier plan, grande au sommet, très volatile mais chaleureuse».

“Mon objectif est d’aller à l’encontre des ordures des relations publiques, ce qui donne l’impression que chaque équipe a 40 All-Américains en parfaite santé en attente et prêts à partir”, a-t-elle déclaré à un journaliste.

Certains de ses pairs ont vilipendé son approche peu orthodoxe. D’autres, comme Larry Merchant, qui était chroniqueur au Philadelphia Daily News lorsque Penna est entrée en scène, ont adoré la façon dont elle a bouleversé les choses. “Elle avait une vision de ce qui se passait dans le football professionnel et s’alignait sur la direction dans laquelle l’écriture sportive commençait à s’engager dans les années 50 et 60”, explique Merchant. «Traiter avec des athlètes professionnels comme s’ils mesuraient 6 pieds et non 10 pieds; parler de leurs origines et de leurs personnalités, pas seulement du nombre de verges gagnées ce jour-là. C’était aussi une époque où le football professionnel commençait à émerger comme une force très puissante. »

«Ce qui m’intéressait, c’était ce qui m’intéressait, et cela touche les sexes», explique Penna. «Lorsque la télévision est arrivée, au lieu de rapporter le jeu comme il l’avait été pendant des siècles, ils ont dû chercher une autre dimension – alors les gens sont devenus des écrivains. Les vieux sportifs n’étaient pas des écrivains. “

Découvrir des anecdotes sur la vie personnelle des joueurs était une chose, mais c’est la précision et les scoops de Penna qui ont fini par attirer son attention. Une grande coupure est survenue lorsqu’elle a été l’une des seules rédactrices sportives à avoir choisi les Browns plutôt que les Colts, qui étaient favoris à 7 points, lors du match de championnat de 1964. Qu’est-ce qui l’a poussée à le faire? Elle se penche confidentiellement: «Personne d’autre ne l’a fait.» Après cela, elle a été régulièrement appelée Nostradamus.

Elle a été la première à affirmer que Lombardi quitterait les Packers en 1968 (même si elle avait deviné qu’il reviendrait à New York), et elle a découvert l’emplacement du Super Bowl de 1969 en appelant des hôtels à La Nouvelle-Orléans et en demandant innocemment le Super Bowl – des réservations le week-end. Dans le même temps, elle rapportait comment Donny Anderson était le seul homme des Packers à porter des sous-vêtements en soie noire et à dresser des listes de joueurs de football «avec des prénoms et des noms de famille pouvant passer pour des prénoms». Elle aimait Steve Stonebreaker: « le summum des noms. »Rien n’était interdit, et tout était au moins un peu drôle.

Bientôt, elle a commencé à obtenir des taches péniblement intitulées dans des journaux à travers le pays: «Femme sur la cinquantaine». «Fille dans la claque.» «Powder Puff Picker.» «Du côté faible.» «La beauté et le boeuf». qui a finalement été coincé était “Football et la fille célibataire.” Malgré leurs titres de genre, les colonnes avaient le même mélange énergique de mélange de football trouvé dans Lineback – et étaient certainement trop insidères pour le novice.

Penna a également été mandatée par des équipes et des journaux du pays pour rédiger des guides sur le football spécifiquement destinés aux femmes, dont un qui a été diffusé au niveau national avant le tout premier Super Bowl, et un chapitre de l’Encyclopédie du football de 1968. D’une certaine manière, cependant, plutôt que de fréquenter son public, Penna a présenté des introductions entièrement lucides, souvent hilarantes et très éducatives au gril.

“Les fans de football professionnel masculin ont certainement rendu difficile pour une fille de profiter du jeu”, a commencé l’un d’eux. «Ils prétendent que le football est trop compliqué pour qu’une femme le comprenne, dans l’espoir de garder le gril comme une terre sans femmes. Battez-les à leur propre jeu! ». Il continue de demander aux femmes de faire exactement ce que les hommes font à ce jour: noter des faits extrêmement évidents sur le jeu comme s’ils étaient révélateurs, et utiliser des clichés de football usés pour sonner:

«Avant la pièce, vous pourriez expliquer le fait que les situations de troisième baisse (et utilisez le mot – c’est très« in ») vous rendent terriblement nerveux. Si l’équipe effectue un premier essai, disons: «Je craignais qu’elle ne puisse pas y arriver. Le football est un jeu de pouces, n’est-ce pas? “Et souriez.”

Une autre friandise à feuilles persistantes: «Toute fille qui veut qu’un fan de football sophistiqué tombe amoureux d’elle devrait parler de la ligne offensive. C’est une ligne qui est garantie. “

Elle a commencé à faire des colonnes supplémentaires largement syndiquées juste pour choisir les jeux de la semaine suivante, vantées de publicités en pleine page insistant sur le fait «Elinor Kaine peut devancer N’IMPORTE QUEL HOMME!» Tout en mettant les lecteurs au défi de «ne pas la laisser s’en tirer». Football News, et couverture des courses pendant l’intersaison. Des apparitions régulières à la télévision locale ont suivi, et en 1966, elle faisait des choix hebdomadaires sur NBC’s Today.

“La plupart du temps, quand j’étais à la télévision, je ne l’étais pas parce qu’ils voulaient que je sois personnellement écrivain de football”, insiste Penna. «Ils voulaient une fille, et ils se moquaient de ce que je disais. J’ai fait les choix parce que personne d’autre ne le voulait. “Elle est apparue sur What’s My Line? et To Tell The Truth, toujours époustouflant les panélistes qui ne pourraient jamais imaginer qu’une femme écrirait sur le football.

Penna minimise généralement le sexisme auquel elle a été confrontée, ou dévie avec des blagues – mais il ne fait aucun doute que c’était inévitable. Il y a comment elle a été constamment présentée: «Pert», «jolie», «assez jolie», «bien développée intellectuellement et autrement», etc. Au début, quand elle essayait de figurer sur la liste de diffusion des communiqués de presse hebdomadaires de la NFL , le chef des relations publiques lui a dit qu’il ne pouvait pas les lui envoyer car “vous ne travaillez pas pour un journal et vous êtes une fille”. Ainsi, chaque semaine, il en a laissé une copie à la réception du siège de la NFL, et elle est allée le chercher. Finalement, il a décidé qu’il serait bien de les envoyer – tant qu’il les adressait à «M. E. Kaine. ”

À un moment donné, elle a demandé un titre de presse pour un match des Giants. “Écoutez, ma fille: le gazon au Yankee Stadium est sacré”, lui a dit le représentant de l’équipe. “Aucune femme ne va jamais mettre le pied dessus – du moins aussi longtemps que je serai ici.” Penna se souvient de l’incident avec une bonne humeur typique: “Au fil des ans, les Giants ont été l’organisation la plus démodée et la plus arriérée possible – et les voici à New York, ce qui est dommage. »

Elle a envoyé une demande après demande aux Pro Football Writers of America, qui ont été ignorées jusqu’à ce que Rozelle l’invite à dîner avec le chef de l’organisation et insiste pour qu’ils l’autorisent. Elle n’a jamais rencontré la plupart de ses rédacteurs en chef, n’est jamais allée dans les bureaux; à cette époque, il y avait presque toujours deux journaux dans chaque ville, et les plus prestigieux ne reprendraient jamais sa chronique.

Penna a reçu une pléthore de courriers haineux – “et ils ne sont pas tous des lettres d’amour non plus”, plaisanta-t-elle à l’époque. Cela a peut-être été moins profane que les réponses que les journalistes sportives féminines obtiennent maintenant (bien qu’Al Davis était connue pour l’appeler “cette chienne”), mais ce n’était certainement pas moins mercuriel. «Je reçois une nervure royale sur la façon dont une femme peut être censée connaître, comprendre ou se plonger dans le monde masculin du football professionnel», a-t-elle déclaré à un intervieweur. “Ils disent que je devrais me marier et aller à la cuisine parce qu’ils ne sont pas d’accord avec ce que j’écris. Ce sont des gens qui sont stupides ou qui n’ont pas le sens de l’humour, ou les deux. ”

Ensuite, il y avait le fait qu’elle était célibataire pendant la majeure partie de sa vie professionnelle. Quand je lui demande si elle s’est jamais sentie obligée de démissionner et de se marier, elle m’interrompt: «Non, non, non. Je n’ai jamais voulu faire ça. Je ne sais pas ce que je voulais faire … ”

Penna a également été interrogée à ce sujet à l’époque – en particulier sur ce que pensaient ses parents. «Ils pensent que je devrais être mariée», a-t-elle dit. «Vous savez, nous sommes une famille carrée, et ils pensent que je devrais être mariée à un cadre et avoir des enfants. Ils ne disent rien, mais ils semblent perplexes de toute ma vie. “

La plupart du temps, sa vie personnelle n’était qu’une autre source de blagues. Une anecdote qui est apparue encore et encore a cité une escorte sans nom disant: «Je pensais que j’étais avec [storied journalist and racing fan] UN J. Liebling. »Penna insista sèchement qu’elle avait« une armée de beaus », à qui elle a dit d’acheter un abonnement à Lineback. “Personne n’a jamais dit non”, a-t-elle ajouté.

En y repensant, elle soupire. Penna n’a pas beaucoup de patience pour l’auto-complaisance ou le sérieux excessif, mais les réalités de ce qu’elle a traversé sont toujours intimidantes. «Certaines de ces choses sont tellement incroyables», conclut-elle.

L’incident pour lequel Penna est, injustement, mieux connue est sa bataille pour entrer dans la salle de presse du Yale Bowl, où les Giants et les Jets devaient s’affronter pour la première fois dans un match de pré-saison 1969. Elle avait été admise comme presse de travail pour la première fois au Super Bowl III au début de l’année, bien qu’elle ait été reléguée dans une zone de presse auxiliaire dans les tribunes. Sinon, elle avait payé pour entrer aux côtés des fans.

Penna a rencontré un avocat qui a proposé de déposer une ordonnance de justification devant la Cour supérieure de New Haven contre les Jets, les Giants, Yale et l’écrivain de New Haven qui gérait la boîte de presse, pour demander une explication sur les raisons pour lesquelles un membre enregistré de Pro Football Les écrivains d’Amérique n’étaient pas admis dans une boîte de presse de la NFL.

Ce qui a suivi a été une tempête médiatique: le défi de Penna a été couvert d’un océan à l’autre. “Je ne veux pas reprendre la presse, je veux juste m’asseoir”, avait-elle déclaré à l’époque. “Il n’est pas juste de fonder la disponibilité des informations d’identification de la boîte de presse sur le sexe du demandeur. Je veux dire, nous sommes tous nés de la chance du tirage au sort, n’est-ce pas? »Finalement, les équipes et l’école ont acquiescé et lui ont donné les informations d’identification – mais pas avant d’avoir barbouillé Penna et de prétendre que l’affaire était un coup de publicité soutenu par l’éditeur de son prochain livre. “Mais attendez qu’elle voie où elle est assise”, a dit en ricanant la coordinatrice de la boîte de presse à un journal.

“Alors LeRoy [Neiman, the artist and Penna’s close friend] et je monte dans ma voiture – j’avais une Cadillac décapotable qui était tout simplement incroyable – de haut en bas, je me suis rendu au Yale Bowl, je me suis garé, et quand je suis descendu en bas des escaliers vers la presse, ils ont dit: “ Oh, Je suis vraiment désolée, nous n’avons pas de siège – nous sommes complètement rassasiés. “Il était environ 11 heures du matin”, se souvient Penna. «Ils m’ont montré… Je pense que c’était probablement une boîte de presse de photographe d’actualités sous la boîte de presse ordinaire, qui avait comme quatre chaises pliantes et aucun endroit pour taper. Ils ont dit: “Nous avons gardé cela pour vous.” C’était l’histoire. “

Il y avait des sièges vides dans la boîte de presse, comme les amis écrivains de Penna l’ont relayée, mais elle n’était toujours pas autorisée. Le jeu était un gros problème parce que les Jets étaient les champions en titre du Super Bowl et c’était la première fois que New York les équipes s’étaient jamais affrontées, donc elle avait un délai plus serré que d’habitude – mais Penna n’a pas pu déposer à temps parce qu’elle ne pouvait pas taper.

«Ce sont les scénaristes qui étaient contre moi, les équipes n’ont rien donné», dit-elle maintenant. “Ils ne voulaient pas de moi là-dedans. Pas de fille. Ils le voulaient juste pour eux-mêmes. »

Donc, pour la première fois, elle a écrit ce que c’était que d’être une femme écrivaine sportive. “L’Establishment, les écrivains sportifs de New Haven, les Jets et les Giants ont conspiré hier, et le vôtre a vraiment regardé le choc du Jet-Giant pratiquement par mon solitaire dans une situation distincte et très inégale”, a-t-elle écrit en tant que dirigeante de la chronique de cette semaine. “Je ne pleure pas”, a-t-elle dit à un autre écrivain qui l’a interviewée sur l’incident. «Je suis juste fatigué de me faire traiter comme des ordures. Je déteste me faire botter par de si petites personnes. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire – je ne veux plus être ridiculisé. “

Se battre pour pénétrer dans la boîte de presse a involontairement apporté à Penna un tout nouveau degré de visibilité. Il a également inspiré plus de colère des femmes et des hommes, y compris d’autres journalistes sportives de l’époque qui le considéraient comme une source d’attention. L’attention, cependant, l’a finalement mise dans une boîte de presse à l’Orange Bowl à l’invitation des dauphins – généralement, elle s’est contentée de regarder dans les gradins, où un pair l’a décrite comme ayant une radio transistor dans une oreille, un portable télévision dans un sac à provisions à ses pieds et un thermos de martinis. «Si vous vous y êtes vraiment mis, je n’ai jamais particulièrement voulu entrer dans la presse, d’autant plus que je n’écrivais pas sur le jeu lui-même – j’étais simplement ennuyée de ne pas pouvoir», dit-elle maintenant. “Ne préférez-vous pas vous asseoir dans les tribunes du Yankee Stadium?”

“Je n’ai pas encore trouvé un écrivain avec un sens de l’humour qui voulait me garder hors de leur boîte de presse. Et je n’ai jamais rencontré un bon écrivain qui n’ait pas un bon sens de l’humour », a-t-elle écrit à propos de sa bataille de boîtes de presse plus tard en 1969 pour Quill, le magazine de la Society of Professional Journalists – le même mois où l’organisation a admis des femmes. pour la première fois. «J’ai de la chance, je ne suis pas un écrivain de baseball. Si on dirait que le football est conservateur, provincial et plein de vieux brouillards, le baseball a un esprit strictement centenaire av.

À l’époque, entrer dans les vestiaires en tant que femme était un non-partisan complet, comme on pourrait l’imaginer. “Certains gars ont dit qu’ils sortiraient [of the locker room], ceux que je connaissais – tout ce que j’avais à faire était de descendre et de demander », dit-elle maintenant. «Tout ce qui concerne le fait d’aller dans un vestiaire est tellement surfait. Ce que ces joueurs disent dans les vestiaires est tellement ennuyeux, quand on y pense – à moins que ce ne soit que les Rams[/Saints] l’an dernier avec la faute, et vous interviewez le gars qui dit qu’il ne l’a pas fait mais qu’il l’a fait, ou quelque chose comme ça. Mais sinon, il n’y a rien qui vienne du vestiaire qui soit intéressant, et qui ne l’a jamais été. »À l’époque, bien sûr, elle avait une réplique:« Ils vous donnent les mêmes réponses, qu’ils aient ou non leur pantalon. »

Son livre, Pro Football Broadside, est sorti la même année et a été largement publié en série au début des années 1970. Cadré de manière ostensible autour de l’idée de présenter le football du point de vue d’une femme, en réalité, il s’agissait simplement d’une enquête intelligemment écrite sur l’état de la ligue, remplie avec à la fois les bases du jeu et les anecdotes de certains de ses personnages les plus mémorables (l’image de Joe Namath se rasant les jambes au milieu du vestiaire reste avec vous).

“Il y a quelque chose de fondamentalement inconfortable chez un rédacteur sportif”, a commencé une revue. «Trop souvent, ce n’est qu’un gadget; dans le cas d’Elinor Kaine, cependant, c’est carrément embarrassant. Elle est bonne.”

Pro Football Broadside ne commence pas par une explication du jeu ou une liste des équipes, mais dans les vestiaires, où Penna décrit de façon vivante les routines et les superstitions de divers joueurs basées uniquement sur des observations de seconde main, car, bien sûr, elle n’était pas autorisée Elle parle de la pharmacie utilisée pour accompagner les joueurs tout au long de la saison, des vitamines à la morphine et aux amphétamines, aussi facilement qu’elle fait l’eau de Cologne préférée des New England Patriots (Estée Lauder Aramis).

Elle décrit le jeu en termes réfléchis et frais: «S’il est pris deux à la fois, le football peut être divisé à des fins de spectateurs en 11 duels individuels. Regarder un duel à la fois est absorbant. Superbes athlètes, les footballeurs utilisent autant la finesse, la rapidité et la ruse que la taille et la force. Les mini-guerres sont violemment sophistiquées et hautement imprévisibles. »

Et dans le livre, il n’y a aucune concession à l’amateur: Penna couvre les avantages et les inconvénients de “l’établissement de la course”, la futilité d’empêcher la défense et le baratin (“super conservateur” mais “[Don] Shula préfèrerait manger des vers plutôt que courir en quatrième et en pouces »), tout en expliquant la théorie de Norman Mailer sur la relation hypersexualisée entre le centre et le quart-arrière et en permettant à un centre de décrire la façon dont les mains des différents quart-arrière se sentent contre l’intérieur de sa cuisse. Penna décrit ainsi les spirales: «Le ballon n’est jamais servi avec une olive. Il est toujours servi avec une touche. “

Penna couvre le racisme et la ségrégation dans le football universitaire et les pros en termes francs, expliquant même qu’il n’a pas été facile pour les joueurs noirs de Green Bay de se faire couper les cheveux. Elle cite l’affirmation du sociologue de renom Harry Edwards selon laquelle «[B]Les athlètes en manque ont longtemps été utilisés comme symboles d’une démocratie et d’une fraternité inexistantes. »Le livre se termine par un appel à faire participer les femmes au football:« Selon les médecins, qui affirment que la nature a fait des femmes le sexe rustique comme allié de la maternité, les femmes sont physiquement ainsi que émotionnellement adapté pour le football. “

“Je ne pense pas qu’il en ait vendu 10 000, mais je peux me tromper”, dit-elle maintenant. “Quand ils sont sur eBay pour 2 $, je les achète toujours. J’en ai deux ou trois dans ma cuisine. »

En 1971, Penna avait été invitée à participer à l’émission d’avant-match de CBS, NFL Today avec Pat Summerall et Jack Whitaker. Elle les connaissait depuis des années avant d’obtenir le concert, où elle ferait juste les choix hebdomadaires – malgré cela, elle dit qu’ils l’ont à peine saluée quand elle est venue sur le plateau.

Elle avait déjà trouvé un accueil plus chaleureux, cependant: Penna a épousé un entraîneur de chevaux argentin nommé Angel Penna en 1971 lors d’une cérémonie surprise lors d’un dîner qu’elle a organisé à New York. Angel venait de décrocher un poste de responsable de l’écurie d’une comtesse française, donc à la fin de la saison 1971, Elinor décampa à ses côtés pour vivre dans un château. “C’est peut-être notre chauvinisme masculin, mais nous sommes heureux d’apprendre qu’Elinor Kaine est partie pour devenir l’une des nouvelles Américaines à Paris”, a écrit le Daily News à son départ. “Son palmarès en tant qu’expert du football autodidacte a été une performance de bas niveau.”

À 35 ans, sa carrière de rédactrice sportive était terminée.

Penna me regarde avec scepticisme sur ma salade. “Tu vas avoir trop de trucs.” Elle a raison.

Épilogue

Ces jours-ci, Penna regarde le football plus ou moins comme nous. Depuis une grande chaise de bureau confortable, elle a accès à la fois à un téléviseur RedZone et à un ordinateur de bureau avec Twitter ouvert.

“Tu dois faire attention”, dit-elle, ouvrant un onglet pour vérifier l’état de sa réserve de survivants. “J’essaie de ne pas tweeter, mais je ne peux pas m’en empêcher – je pourrais le faire toute la journée. C’est exactement ce que je faisais il y a 60 ans: une colonne de potins. »

Penna est un tweeter de citation prolifique, en particulier en ce qui concerne son équipe à domicile de longue date, les Giants. Elle parle – et tweete – avec l’assurance facile d’un expert né. Son commentaire va du «claquement terrible» aux diverses critiques des cheveux des joueurs et des entraîneurs: les cheveux de Kliff Kingsbury sont trop courts, la barbe de Ryan Fitzpatrick est trop longue. Elle aime Andy Reid parce qu’il n’a pas ces “yeux d’Adam Gase”. “N’est-il pas étonnant que Belichick n’ouvre pas la bouche quand il parle?”, Demandera-t-elle à l’improviste, un sourire étincelant, jamais en observant les détails que d’autres auteurs sportifs ignorent.

«Je pense que les reporters manquent maintenant – l’angle des potins», dit-elle. «Maintenant, ils en feraient trop – en retirer le plaisir. Et il y aurait [law]»Lorsque Penna travaillait, la ligue était encore en quelque sorte le Far West: en pleine expansion rapide via la fusion NFL-AFL, et ce n’est que très récemment un phénomène dominant. Le Monday Night Football, par exemple, est né en 1970. Maintenant, la quantité d’argent et de pouvoir en jeu rend les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires ludiques impossibles, surtout si vous souhaitez maintenir votre approvisionnement.

“C’est tellement gros. Pensez à quel point c’est grand! », Explique Penna, en se remémorant l’époque où tous les jeux se déroulaient en une seule journée. «Et les trucs de Londres – complètement ridicules. Ce n’est pas bon pour les joueurs ou pour les fans à domicile, qui ne peuvent y aller que s’ils sont vraiment riches. “

Après avoir passé presque une décennie en France (où elle ne pouvait pas regarder le football), elle a déménagé avec son mari dans la même maison dans laquelle elle vit maintenant à Long Island, à une distance de Belmont Park. Ils ont ouvert des magasins d’antiquités dans le Connecticut qui ont depuis fermé, mais elle vend toujours de la poterie anglaise du 19e siècle en ligne; Angel est décédé en 1992.

Je demande à la femme que Merchant avait décrite comme la «femelle Grantland Rice» si elle avait déjà pensé à retourner à l’écriture. «Jamais», répond-elle. «Parfois, je dis:« Ce serait une excellente idée pour une chronique, mais pas pour moi d’écrire. »Pensez à Jerry Jones. Vous ne voudriez pas l’interviewer, car il ne vous dirait rien. Mais vous pouvez écrire des articles sur lui, en lisant ce que disent les autres. »

“Elinor s’est moquée des prétentions des hommes qui fréquentaient les femmes avec leur pseudo-expertise”, a écrit Merchant à l’occasion de la retraite de Penna de l’écriture sportive. «Elle s’est moquée des pitreries juvéniles des hommes adultes qui jouaient, entraînaient et possédaient. Elle a étoffé les gens cachés sous toute cette armure et cet argent. »

“Elle trouverait ces anecdotes dont les écrivains sportifs ordinaires à l’époque ne se soucieraient pas, ne les découvriraient jamais”, dit-il maintenant. «Cela m’a chatouillé que cette femme ait créé un espace pour elle-même. One of the reasons I love New York is because I met so many people who had sort of made up their lives in different ways that nobody could have anticipated.”

Penna had made something entirely new with her newsletter and her columns, not only because men wouldn’t let her in the room but because she didn’t like the rote, dull writing they were doing in that room anyway. She exposed the fallacy of football’s mystique with frankness and humor, while encouraging women to participate with the confidence of a man: knowing next to nothing about a topic (especially one as ultimately inconsequential as football) and loudly sharing opinions on it anyway.

“I don’t know what my goals were then,” says Penna. “I wasn’t trying to lay any new roads. I didn’t give a shit about that. Trailblazing…that had nothing to do with it at all. I was having fun.”

It’s perhaps because she’s so resistant to the idea of being labeled a pioneer that Penna’s accomplishments have been mostly forgotten; quitting the industry and changing her name also likely had an impact. She remembers being asked to sit on one panel about being a woman in sports media with a shudder. “Natalie, they were the most boring people,” she says. “You wouldn’t want to sit with them for five minutes. They had no sense of humor and took themselves so seriously.”

That’s what Elinor reminded me: This is supposed to be fun. Yes, 50 years later, women have only made it to the men’s professional sideline, not onto their gridiron as she called for all those years ago. But as I try to guess how she might end this piece, I have to laugh — that’s probably a lot closer than they’d like us to be.