Éloge des hôtes du Super Bowl Party qui ont suffisamment de jetons

Le Super Bowl est un lieu de louange. Nous honorons les grands joueurs du passé du jeu, les artistes célèbres, les propriétaires triomphants, les vétérans et les premiers intervenants et d’autres ayant une signification patriotique, etc. Mais si vous n’appartenez pas à l’un de ces groupes, vous pouvez vous sentir exclu des distinctions.

Cela se termine aujourd’hui. Je suis ici pour chanter votre gloire, hôte du Super Bowl Party qui a assez de jetons.

Vous, un héros tranquille à une époque compliquée, avez compris que si un Super Bowl Party peut être une exposition d’art pour le palais, les puces sont la toile et le marbre à partir desquels de grands chefs-d’œuvre sont créés. Sans vous, le guacamole, la salsa et les trempettes de toutes les variétés ne sont que des smoothies très désagréables. Lorsque les assiettes plus grandes diminuent, les copeaux sont le tissu qui lie ces maigres restes en quelque chose de nouveau et de génial. Le porc effiloché le plus souvent ramassé devient une assiette de nachos. Une portion à peine suffisante de fleurs de chili croquantes.

Si le pire cauchemar de l’hôte du Super Bowl Party, des heures supplémentaires inattendues, se produit, vous êtes le rempart contre la faim et l’angoisse. “Ne vous inquiétez pas”, dites-vous de votre ton calme et rassurant. “Nous avons plus de jetons.”

Mais ce n’est pas seulement ce que vous fournissez. C’est le destin que vous nous aidez à éviter, grâce à votre sobre connaissance que nous ne pourrons jamais avoir trop de jetons. Car qu’est-ce qui est plus triste qu’une trempette au poulet buffle que les trois-quarts ont mangée, le dernier quart attendant soit des bâtonnets de carottes ou la poubelle? Quel est le casse-croûte décontracté, déjà plein de ces délicieux sliders que vous avez faits, censé faire quand ils veulent quelque chose d’un peu salé mais pas trop de remplissage dans la seconde moitié? Devons-nous vraiment manger les 48 biscuits aux pépites de chocolat à l’avoine que Kevin a apportés?

Non. Nous aurons un demi-cookie, car nous ne voulons pas que Kevin se sente mal, puis nous aurons encore plus de jetons.

Plus important encore, vous avez sagement reconnu que les frites sont le seul aliment du Super Bowl Party qui vous servira bien même s’il n’est pas utilisé ce dimanche. Les restes d’un sac deviennent des chilaquiles le lendemain matin. Le sac non ouvert jette les bases de votre propagation de collation Oscar Party. L’autre sac non ouvert? Vous savez que quelqu’un, très bientôt, fera une fête à la maison.

Et vous serez le fichu héros qui a apporté des jetons.