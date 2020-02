Elton Brand aborde le «problème» de Ben Simmons-Joel Embiid pour Sixers

Les Philadelphia 76ers sont dirigés par deux des étoiles les plus brillantes de la ligue à Ben Simmons et Joel Embiid. Ils sont tous les deux All-Stars, ils ont brillé sur la plus grande scène du jeu et ils ont mené les Sixers au succès ces dernières saisons.

Pourtant, en raison de certaines lacunes des deux joueurs, il y a des questions sur leur compatibilité.

Simmons a attiré le plus de colère de tout le monde en raison de son manque ou de son refus d’un tir de saut et que cela provoque des problèmes d’espacement en attaque. Ensuite, il y a Embiid qui a critiqué le fait d’avoir pris trop de 3 points, mais il ne fait que ce qu’il doit pour s’assurer que tout fonctionne.

“C’est un problème que beaucoup de GM aimeraient avoir si c’est un problème”, a déclaré le directeur général Elton Brand. “Ce sont deux All-Stars, nous avons juste besoin de comprendre comment ces pièces s’intègrent. Je pense que vous pouvez jouer très vite. Les éliminatoires vont ralentir et vous avez également un joueur dominant après lequel vous pouvez jouer. C’est un bon problème si c’est un problème. »

Simmons, en particulier, a été exaspérant. Il continue à faire évoluer son jeu défensivement alors qu’il est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs polyvalents de la ligue. Il est devenu un candidat légitime du joueur défensif de l’année, mais le tir de saut est dans l’esprit de tout le monde, surtout lorsque les séries éliminatoires se déroulent.

“Ça va être une chose”, a poursuivi Brand. “Il voit comment les défenses le jouent et il va avoir ce moment de croissance et je pense qu’il va regarder en arrière et dire” j’aurais dû faire ça il y a longtemps “”.

Simmons a fait les deux premiers trois points de sa carrière cette saison et ils ont tous deux l’air plutôt bien. La forme est solide, mais il a juste besoin de libérer un peu plus cette partie de son jeu.

“Les deux qu’il a fait, ça avait l’air bien, du coin à sa place”, a ajouté le directeur général. «Mais en tant que meneur, il veut faire le meilleur jeu à chaque fois et le pourcentage de jeu le plus élevé. C’est juste ainsi que fonctionne son moteur. “

Cela provoque des problèmes encore plus profonds lorsque l’entraîneur Bett Brown dit qu’il veut que Simmons prenne un point à 3 points par match le 7 décembre après avoir fait son deuxième pointeur à 3 points en carrière. Depuis lors, il n’a plus pris de vrai 3 points et il semble qu’il refuse de les prendre.

Depuis lors, Brown a un peu changé l’attaque en plaçant Simmons en position de rouleau sur le pick-and-roll et il a continué de l’éloigner de la ligne des 3 points et de le rapprocher du panier. Son premier instinct est toujours de passer ou d’arriver au panier plutôt que de prendre le pull.

“Ben est un meneur, il veut prendre la meilleure décision possible”, a ajouté Brand. «Je ne veux jamais retirer de tout ce qu’il fait en tant qu’élite pour la deuxième fois avec sa défense. Il espace plus, il arrive aux positions, il apprend et il grandit et il est un joueur d’élite. Je ne veux donc pas retirer de toutes les grandes choses qu’il fait, mais il va s’améliorer et quand il le fera, cela débloquera un autre aspect pour notre équipe. “

Pour que les Sixers atteignent leur destination finale en juin, ils auront besoin de Simmons pour pouvoir renverser un cavalier et donner à Embiid l’espace pour fonctionner, mais il existe d’autres options. L’équipe a pensé à mettre Al Horford au banc et à insérer davantage de tireur, mais l’option la plus simple serait pour Simmons de simplement tirer le ballon.

