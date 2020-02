Elton Brand aborde les problèmes de route, la forme de l’équipe et croit en Brett Brown

Les Philadelphia 76ers sont une équipe qui a été créée pour chasser un championnat au cours de la saison 2019-2020 après avoir été si proche de la saison précédente. Cependant, ils ont eu des problèmes déconcertants qui ont laissé l’équipe se demander ce qu’ils vont faire lorsque les séries éliminatoires se dérouleront.

Le plus gros problème a été de gagner sur la route. Cette équipe est absolument dominante à domicile avec une fiche de 23-2, ce qui est le meilleur record à domicile de la NBA, mais elle est plutôt pathétique 9-19 sur la route. Ils détiennent de très mauvaises pertes sur la route qui vous font vraiment vous gratter de la distance que cette équipe peut vraiment aller. Surtout avec l’équipe assise aux 6 têtes de série, ce qui signifie qu’ils commenceraient les séries éliminatoires sur la route.

“Nous devons progresser sur la route, la foule n’est pas de votre côté”, a déclaré le directeur général Elton Brand. «Je suis réaliste, nous avons une bataille difficile. À partir de maintenant, nous allons commencer les séries éliminatoires sur la route et nous n’avons pas été bons sur la route. Nous devons donc comprendre cela et nous devons le comprendre rapidement, mais je pense que nous avons le groupe qui peut le faire et c’est un processus d’apprentissage. “

Certains des problèmes pourraient être attribués à l’adéquation de l’équipe. Les Sixers tentent d’adapter le duo Al Horford-Joel Embiid tout en essayant de maximiser ce que Ben Simmons apporte au sol. Avec les difficultés de l’équipe, il a été question de déplacer Horford sur le banc, mais Brand croit en la forme et en ce que lui et toute l’équipe apportent au sol.

“Nous avons les pièces de cette équipe et nous allons les adapter”, a poursuivi Brand. “Cela ne correspond pas à certains moments, mais cela nous déconcerte tous et nous avons beaucoup de travail à faire. Pour avoir le meilleur record à la maison dans toute la NBA, puis pour jouer sur la façon dont nous avons joué sur la route, nous ne sommes pas satisfaits de cela. Je suis extrêmement déçu, nous sommes extrêmement déçus, les joueurs comprennent qu’ils doivent faire mieux. Le personnel d’entraîneurs, moi-même, mon personnel, toute l’organisation, nous devons faire mieux. »

Alors qu’est-ce qui cause les difficultés de la route?

“J’ai parlé directement à Brett (Brown)”, a-t-il ajouté. “Nous travaillons tous les jours pour résoudre ce problème, nous n’en sommes pas satisfaits et nous savons ce que c’est.”

Après une défaite contre le Miami Heat, il y avait beaucoup de doigts pointés sur l’entraîneur Brett Brown. Peut-être que Brown n’est pas la bonne personne pour le poste et diriger ce groupe.

“Brett Brown est notre entraîneur, je crois en lui, et c’est ce que je soutiens et je le crois vraiment”, a expliqué Brand. «Il est le leader de cette équipe et je soutiendrai comment je peux soutenir. Il est notre entraîneur et je soutiens Brett Brown. C’est notre chef. “

Cette déclaration signifie probablement que Brown restera l’entraîneur pendant le reste de la saison, mais il aura besoin d’une course éliminatoire profonde pour conserver son emploi. Les Sixers ont beaucoup d’attentes et ils devraient les combler cette saison.

Le temps nous dira où en est ce groupe, mais il ne semble pas si bien pour le moment.

