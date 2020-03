Elton Brand, des Sixers, Brett Brown réagit à la suspension de la saison NBA

L’inimaginable s’est produit en NBA. La menace du COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus, a conduit à la suspension de la saison 2019-20. Le match à Oklahoma City entre le Thunder et l’Utah Jazz a été reporté lorsque le centre de jazz Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus, selon USA TODAY.

L’annonce de la suspension du jeu est survenue peu de temps après que les 76ers de Philadelphie ont éliminé les Pistons de Détroit 124-106 mercredi.

«Nous avons un grand leadership dans la NBA; nous allons suivre leur exemple », a déclaré Elton Brand, directeur général des 76ers. “Il est important que les fans, les joueurs, le personnel d’entraîneurs, notre personnel ici avec les Sixers restent en bonne santé, et nous ferons tout notre possible. Mais nous croyons au leadership de la ligue. »

Ce qui préoccupe immédiatement les Sixers en ce moment, c’est le fait que les Pistons viennent d’affronter le Jazz samedi soir et qu’il s’agissait du plus récent match de Gobert. Donc, il y a maintenant une possibilité réelle que les Pistons aient été exposés au virus – et par extension, également les Sixers.

“Nous n’allons pas spéculer sur ce que nous allons faire”, a déclaré Brand. «Nous allons nous regrouper. Nous venons d’apprendre cela il y a cinq minutes. Il est de la plus haute importance que nos fans, nos joueurs et notre personnel se sentent en sécurité et nous le sommes. “

Maintenant, la question devient: était-il responsable de jouer à ce jeu?

“Si vous suivez la ligue et que vous devez avoir confiance en la ligue, nous le faisons et Adam Silver est un leader incroyable”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Nous faisons partie de cette confrérie NBA, et l’instruction était de venir jouer le match. Si vous regardez les mesures proactives prises par notre club et la ligue, je pense qu’elles devraient être applaudies. »

En termes de ce qui vient ensuite? Tout reste à déterminer. Il s’agit d’un grave problème de santé publique.

“C’est une question sensible, évidemment. Ce doit être une situation très grave pour la ligue de prendre la décision qu’elle a prise, et nous avons hâte d’en apprendre davantage au cours des prochaines heures », a ajouté Brown. «Comme Elton vient de le dire, nous, en tant qu’organisation, venons d’apprendre à ce sujet.»

La santé et la sécurité publiques devraient absolument être la priorité absolue en ce moment. La grande question devient maintenant quand la saison recommence-t-elle? Cette réponse viendra en temps voulu.

