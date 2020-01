Elton Brand et d’autres Sixers célèbrent la vie de la légende de la NBA Kobe Bryant

Quand quelqu’un décède, c’est toujours un moment triste, mais c’est aussi un moment pour réfléchir et célébrer la vie de cette personne. Pour la légende du basket-ball Kobe Bryant, décédée dimanche dans un tragique accident d’hélicoptère, il y a beaucoup à célébrer.

On peut parler de sa compétitivité maniaque ou de la quantité de travail acharné et de passion qu’il consacre régulièrement au basket-ball. C’était un exemple pour tous les jeunes basketteurs et surtout pour cette génération actuelle de basketteurs.

«Mes condoléances à Vanessa (Bryant), à sa famille, à toutes les familles qui ont perdu un être cher dans le tragique accident d’hier», a déclaré le directeur général des Philadelphia 76ers Elton Brand. «Kobe était très important pour nous tous. Ce n’était pas seulement ce qu’il avait accompli, mais comment il l’avait accompli. Son travail acharné, sa ténacité, sa passion pour tirer le meilleur parti de son talent. »

Bryant a laissé une empreinte indéniable sur le jeu de basket-ball qui sera là pour les années et pour les générations à venir. L’attaquant actuel des Sixers, Tobias Harris, a pris la défaite le plus durement car il l’a utilisé comme exemple pour atteindre ce niveau.

«Je pense aux heures qu’il a consacrées à son métier, à son éthique de travail», a déclaré Harris. «Je pense à un vrai modèle, un vrai héros. Il était mon héros quand j’étais enfant. L’entendre se lever à 6 heures du matin pour aller travailler et être le premier au gymnase, ces choses m’ont inspiré en tant que joueur à venir et j’essaie vraiment de modeler mon éthique de travail après un gars comme Kobe. “

Un vétéran comme Al Horford, qui est dans la ligue depuis maintenant 13 ans et a eu de nombreuses batailles avec Bryant pendant ses premiers jours avec les Hawks d’Atlanta, a été choqué en apprenant la nouvelle.

«Mes condoléances à toutes les familles et à toutes les personnes touchées par cela», a-t-il commencé. “Kobe, les deux choses qui me tiennent vraiment à coeur sont sa compétitivité sur le terrain et je l’ai dit au groupe: cette peur qu’il avait l’habitude de mettre dans les yeux de son adversaire, la seule façon de le savoir est que si vous arrivez à jouer et aller contre. Très peu de joueurs l’ont et il l’avait et il était juste un tel compétiteur et c’était quelque chose que j’admirais et respectais. »

L’entraîneur Brett Brown, qui a dû entraîner plusieurs fois contre Bryant au sein du personnel de Gregg Popovich et des San Antonio Spurs, avait le plus grand respect pour Bryant. Les deux hommes se sont lancés dans plusieurs matchs éliminatoires et ce fut une admiration pour lui.

“Il y a toujours des moments dans nos vies où vous vous souviendrez exactement où vous étiez et exactement qui vous l’a dit et exactement la réaction initiale que nous vivons tous”, a déclaré. “C’était l’un d’eux pour moi et c’est juste une perte tragique, tragique.”

Le monde du basket-ball continue de pleurer l’un des meilleurs joueurs de tous les temps alors qu’il continue de jouer la saison. Lorsque les Sixers affronteront les Golden State Warriors mardi, ce sera sans aucun doute une soirée riche en émotions pour toutes les personnes impliquées.

