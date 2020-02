Embiid ne subit pas de dégâts structurels, mais ne jouera pas contre les Clippers

Joel Embiid ne subit pas de dommages structurels à son épaule gauche comme l’a rapporté l’entraîneur Brett Brown avant la victoire de Philadelphia 76ers contre New York Knicks hier matin (115-106). Ainsi, le joueur pourrait enfin être en panne un autour d’un émane. Ainsi, Embiid ne voyagera pas avec les Sixers pour des voyages à Los Angeles (Clippers dimanche et Lakers samedi) et Sacramento (Kings jeudi). Après avoir battu les Knicks, les Sixers détiennent un record de 28 victoires et 2 défaites à domicile. Dehors, les choses tournent beaucoup (9 victoires et 21 défaites.

Voici ce que Brown a dit à propos d’Embiid: “Il n’a aucun dommage structurel. Il est impatient de jouer et nous ne savons pas quand Ben (Simmons) reviendra. Vous devez apprendre de ces situations avec perspective, c’est la nouvelle.”

Logiquement, Brown s’est plaint des pertes de Simmons et d’Embiid avant le duel (le premier sera arrêté pendant au moins deux semaines de plus): “Il est évidemment douloureux de perdre deux All Stars. Vous enlevez cela à l’équipe et c’est douloureux.”

En l’absence des deux grandes stars au sol, c’est Tobias Harris qui a pris la responsabilité contre les Knicks et a mené son équipe avec 34 points, 7 rebonds et 7 passes décisives.

– Performance solide de @ tobias31 ce soir.

34 PTS | 7 REB | 7 AST pic.twitter.com/ZFWgLPcKpg

– Philadelphia 76ers (@sixers) 28 février 2020

Nous verrons comment ils affrontent la tournée en Californie maintenant. Les choses, a priori, leur semblent mauvaises contre les Lakers et les Clippers, compte tenu davantage des pertes et des performances malheureuses que l’équipe propose à domicile cette campagne.

.