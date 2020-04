Embiid réitère son soutien à l’enquête sur les tests d’anticorps COVID-19

La star star des Philadelphia Sixers, le Camerounais Joel Embiid, a réitéré ce samedi qu’il se sent engagé dans la campagne de financement dédiée au projet de réalisation du test d’anticorps COVID-19 qui a débuté dans le système de santé de l’Université de Pennsylvanie.

Le même Joel Embiid Il vise à aider les agents de santé de première ligne, les plus exposés à la propagation du coronavirus.

1,3 MILLION DE DONS

Une semaine après avoir fait publiquement pression sur les propriétaires de Sixers pour qu’ils inversent le cap du plan de réduction de salaire de 20% d’une organisation, Embiid rejoint avec les copropriétaires de l’équipe Josh Harris y David Blitzer d’une contribution de 1,3 million de dollars pour financer des tests pour 1 000 travailleurs du système de santé.

“Nous devons faire face à la propagation du COVID-19 et rien de mieux que de fournir un soutien et une sécurité à tout le personnel médical et de santé qui est en première ligne pour aider ceux qui en ont besoin et qui courent le plus grand risque d’infection”, a-t-il déclaré. Embiid.

Le joueur de la franchise a noté qu’au cours des deux dernières semaines, il avait étudié les meilleures façons de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Embiid Il a déjà engagé un don de 500 000 dollars pour soutenir l’achat de fournitures médicales, en particulier celles qui fournissent une protection personnelle, ce qui est rare dans tout le pays.

collaborer activement

Mais dans les conversations avec les médecins David T. Martin Apeiron Life et Brian Sennett de Penn Medicine (Université de Pennsylvanie), a été informé Embiid que le financement du test d’anticorps était une priorité, car il pourrait réduire le besoin d’équipement de protection individuelle.

“Ce n’est pas aussi simple que de simplement faire un chèque”, a-t-il déclaré. Embiid. “C’est un processus pour découvrir la meilleure façon de se sentir à l’aise d’aider et je crois fermement en ce projet car il générera de grands avantages pour le personnel combattant la pandémie de coronavirus.”

Un autre avantage de connaître les personnes ayant des anticorps contre le coronavirus est que si un membre de votre famille doit être admis pour être infecté, il pourrait vous accompagner à l’hôpital afin de vous apporter un soutien moral.

“En fin de compte, les tests d’anticorps pourraient être utilisés pour déterminer quand les gens peuvent retourner au travail … peut-être même pour des athlètes professionnels comme moi”, a-t-il déclaré. Embiid.

Le centre camerounais de 26 ans a également noté qu’il avait discuté avec Harris et le directeur général des Sixers, Marque Elton, sur des projets dans lesquels ils pourraient s’impliquer pour aider la communauté à faire face à la crise de santé publique.

Financer le test

Harris y Blitzer Ils sont diplômés de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie et ont entretenu de solides relations avec les responsables de l’école.

Quand Harris y Blitzer ils ont vu l’intérêt de Embiid En raison du projet, ils ont décidé de s’associer avec lui pour financer les tests.

“La seule façon de surmonter cette grave crise mondiale est de garantir un environnement de travail sûr aux professionnels de la santé et, finalement, de trouver un traitement”, a déclaré Harris dans un communiqué. “Nous sommes très fiers de nous associer à l’incroyable équipe de Penn Medicine, qui travaille sans relâche pour y parvenir en identifiant l’immunité de nos courageux médecins et infirmières.”

Harris dans sa déclaration, il apprécie également le statut de chef de file Embiid en soutenant le projet et tout le monde était ravi de travailler ensemble pour une cause dont la communauté a tant besoin.

“Notre personnel médical est en première ligne de cette crise, le plus touché et nous avons besoin de l’aide et du soutien que nous pouvons apporter. Nous avons des jours difficiles à venir, mais avec une action collective comme celle-ci, nous y parviendrons ensemble”, souligne le communiqué. .

CHANGEMENT D’ATTITUDE

La relation des Sixers avec Embiid la tentative de l’entreprise de réduire les salaires est restée tendue, mais après sa rectification, le centre camerounais a salué Harris et l’organisation Sixers sur Twitter pour “avoir fait un virage à 180 degrés”.

Au cours de la dernière semaine et demie, les Sixers ont travaillé en étroite collaboration avec Embiid pour établir ce fonds de recherche, ainsi que des dons de près de 10 millions de dollars pour des initiatives qui soutiennent le soulagement de la faim, l’éducation et la communauté médicale dans la région de Philadelphie.

Embiid Il fait également un don à une organisation appelée First Responders First qui aide à fournir de l’équipement de protection individuelle et d’autres ressources aux travailleurs de la santé de première ligne.

