Emmanuel Mudiay s’exprime sur Rudy Gobert, coronavirus

Le centre de jazz de l’Utah, Rudy Gobert, est devenu le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus. En quelques heures, la NBA a décidé de suspendre sa saison pour un minimum de 30 jours. Avant que Gobert ne soit testé positif, il a été rapporté qu’il agissait avec négligence dans les vestiaires. Dans une récente interview, le garde du jazz Emmanuel Mudiay s’est exprimé sur la situation.

“Rudy est un gars formidable”, insiste son coéquipier, “il essayait juste d’être drôle et de plaisanter”. Mudiay a également ajouté: «Il ne savait pas qu’il l’avait à l’époque. Maintenant, il sait que c’était quelque chose de grave. »

Après que la NBA ait suspendu sa saison, Gobert a fait un geste aimable en faisant un don de plus de 500 000 $ pour soutenir le fonds de secours aux employés de Vivint Smart Home Arena. Selon le Jazz, 800 employés à temps partiel travaillent à Vivint Smart Home Arena dans divers domaines.

Dans la même interview, Mudiay a déclaré que le coronavirus est plus gros que le basket-ball et que son équipe prend des précautions.

“Les gens veulent jouer, mais nous savons que c’est plus gros que le basket-ball à ce stade.” Il poursuit: «Mon équipe, tout le monde en fait, prend juste des précautions et fait tout ce dont elle a besoin. “Les choses se passent si vite et personne n’y est préparé”, a déclaré Mudiay. «Je pense que tout le monde prend des décisions à la volée. Mais il est si difficile d’être dans la position de qui que ce soit à ce stade parce que vous ne savez tout simplement pas comment le gérer parce que nous n’avons pas trop d’informations. »

À l’heure actuelle, il n’est toujours pas certain que la saison NBA revienne. Cependant, le Centers for Disease Control & Prevention recommande que tous les rassemblements de 50 personnes ou soient annulés pour les huit prochaines semaines.